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Когда враг пишет в чат: Єдині новини присоединились к кампании против вербовки подростков

Мария Бондар, редактор сайта 01 августа 2025, 13:05
Вербуют подростков через мессенджеры
Фото Pexels

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