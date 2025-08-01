Когда враг пишет в чат: Єдині новини присоединились к кампании против вербовки подростков

Российские спецслужбы все чаще пытаются использовать украинских подростков для атак на государство.

Через игры, чаты и соцсети они вербуют подростков, предлагают деньги за выполненные “задания” — сделать фото военного объекта, поджечь автомобиль ВСУ, перенести пакет с взрывчаткой. Эти действия закон Украины квалифицирует как диверсии или теракты.

Уже были случаи, когда подростки выполняли эти задания, даже не подозревая, что подвергают себя и страну смертельной опасности.

Кампания против вербовки подростков

Чтобы остановить попытки России использовать детей в войне против Украины, СБУ, Нацполиция и Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности запустили масштабную кампанию. К ней присоединился телемарафон Єдині новини, чтобы донести до родителей и взрослых в целом информацию об этой опасности.

Ведущие телемарафона записали ролик об опасности вербовки подростков. Спикерами стали — Людмила Барбир, Александр Васильченко, Валентина Хамайко, Алла Мазур, Петр Демьянчук, Олег Иваница, Татьяна Высоцкая, Елена Чабак и Виктория Малосветная. У каждого из них есть дети-подростки, поэтому эта тема для них — персональная.

Вербовка подростков — это реальная угроза. Уже были случаи, когда российские спецслужбы использовали детей в роли “курьеров” взрывчатки — и подрывали их вместе с пакетом.

И речь не о детях с “рисковыми” историями — вербуют всех, независимо от того, из какой они семьи, как живут и чем интересуются.

Поэтому так важно, чтобы родители были рядом и умели вовремя заметить опасность — ведь российские спецслужбы действуют жестко и цинично. Им не важно, кто перед ними, главное, чтобы человек выполнил приказ.

Советы о том, как говорить с ребенком о такой опасности и что нужно знать взрослым, собраны на сайте dovidka.info — в разделе Опасность вербовки.

Детям следует пояснить: если в мессенджерах неизвестные предлагают деньги за выполнение сомнительных заданий, нужно немедленно сказать об этом взрослым и в СБУ — через официальный чат-бот Спали ФСБшника — @spaly_fsb_bot в Telegram, на горячую линию по номеру 0800 501 482 или в Национальную полицию по номеру 102.

О признаках, которые могут свидетельствовать о вербовке ребенка вражескими спецслужбами, Вікна-Новини рассказали в следующем материале.

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