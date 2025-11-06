“єЯсла”: появилась ли возможность оформить выплаты в 2025 году

Программа “єЯсла”— это новая государственная инициатива поддержки семей с детьми раннего возраста, направленная на сочетание отцовства с профессиональной деятельностью. Согласно принятому законопроекту №13532, программа предусматривает ежемесячные выплаты для оплаты услуг по уходу за ребенком от 1 до 3 лет.

Она стартует с 1 января 2026, но отдельные нормы распространяются на детей, рожденных в 2025 году. Читай в материале, кто имеет право на такие выплаты и как подать заявку.

Кто имеет право на участие в программе “єЯсла”

Право на помощь имеет один из родителей (или законный представитель) ребенка в возрасте от 1 до 3 лет, который ухаживал за ребенком и вернулся в профессиональную деятельность или обучение на полный день.

Программа доступна для семей с детьми, включая внутренне перемещенные лица. Для детей с инвалидностью предусмотрена расширенная поддержка с коэффициентом 1,5 к стандартной сумме, позволяющей получить до 16 000 грн.

Выплаты не зависят от дохода семьи, но прекращаются при зачислении ребенка в коммунальное учреждение или достижении возраста 3 лет (для детей с особыми потребностями до 7-8 лет).

“єЯсла”: Размер помощи и условия получения

Стандартный размер выплаты — 8000 грн ежемесячно на ребенка. Денежные средства можно тратить на услуги няни, персонального ассистента (для детей с инвалидностью), частный детский сад или другие формы ухода.

Если родители выбирают уход на дому, государство платит единый социальный взнос (ЕСВ) до 3 лет ребенка. Финансирование осуществляется из государственного бюджета, а механизм реализации утверждается Кабинетом Министров Украины.

Как подать заявку: пошаговая инструкция для родителей

Оформление помощи “єЯсла” происходит через цифровые сервисы, подобно другим государственным программам. Поскольку конкретной инструкции еще нет, ведь сама программа еще не запущена, пошаговая инструкция должна быть похожей и на другие программы.

Для подачи заявки через Дию документы загружаются автоматически из реестров, но могут потребоваться:

Свидетельство о рождении ребенка.

Документ о трудоустройстве.

Реквизиты банковского счета.

Для детей с инвалидностью — медицинская справка о статусе.

