Выплаты детям ВПЛ 2026: когда предполагается поступление средств

В 2026 году государственная поддержка внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) остается одним из приоритетных направлений социальной политики Украины.

Для семей, которые были вынуждены покинуть свои дома, сохранено ежемесячное пособие на проживание, а для детей-переселенцев предусмотрены особые условия и увеличение охвата помощью. Читай в материале, когда будут выплаты детям ВПЛ и какие суммы будут поступать на карту ежемесячно.

Выплаты детям ВПЛ 2026: что нужно знать о датах поступлений и их суммах

По состоянию на январь сумма выплат для детей и лиц с инвалидностью составляет 3 000 гривен в месяц, тогда как взрослые получают по 2 000 гривен. Эти средства начисляются автоматически на банковские карты получателей в два этапа — 15 и 28 числа каждого месяца, что позволяет гражданам стабильно планировать свои расходы на продукты, аренду жилья и коммунальные услуги.

Главной новостью 2026 года стало решение о расширении поддержки для детей из семей ВПЛ. Начиная с 1 февраля 2026 года, по инициативе профильного комитета Верховной Рады, право на ежемесячную выплату в размере 3 000 гривен будут иметь все дети-переселенцы без исключения.

Ключевым изменением является отмена привязки к уровню доходов семьи для этой категории: если раньше помощь зависела от среднемесячного дохода на одного члена семьи, то с февраля начисление на ребенка будет происходить независимо от того, работают ли родители и какую зарплату они получают.

Что касается общих правил получения помощи ВПЛ в 2026 году, то для взрослых членов семей продолжает действовать критерий среднемесячного дохода. Из-за роста прожиточного минимума с 1 января до 2 595 гривен, предельный уровень дохода для продолжения выплат на очередные шесть месяцев теперь составляет 10 380 гривен на одного члена семьи.

Однако для наиболее уязвимых категорий, таких как пенсионеры с низким доходом, лица с инвалидностью I и II групп, а также дети-сироты, помощь продолжается автоматически без дополнительных проверок имущественного положения.

Ранее мы писали, как снять статус ВПЛ — читай в материале пошаговые инструкции онлайн и офлайн.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!