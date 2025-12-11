Как снять статус ВПЛ: пошаговые инструкции онлайн и оффлайн

Украинцы, которые возвращаются в свои дома, обязаны отменить справку внутренне перемещенного лица.

Процедуру можно пройти как дистанционно через действия, так и лично в государственных учреждениях. Читай в материале, как отменить статус ВПЛ и что для этого нужно.

Как отменить статус ВПЛ: пошаговые инструкции

Согласно действующему законодательству, лицо теряет статус внутренне перемещенного лица и должно уведомить об этом государство в следующих случаях:

Возвращение домой: человек вернулся к заброшенному месту постоянного проживания.

Выезд за границу: человек выехал на постоянное место жительства за границу.

Собственное желание: человек решил отказаться от справки по личным причинам.

Если вы находитесь за границей более 30 дней подряд без уважительных причин (лечение, командировка и т.д.), выплаты отменяются автоматически после верификации данных, однако статус ВПЛ лучше отменить самостоятельно для обновления информации в реестрах.

Как отменить статус ВПЛ онлайн через Дию

Это самый быстрый вариант, который занимает несколько минут и не требует визита в учреждения. Пошаговая инструкция:

Войди в приложение Действие и выполни авторизацию. В нижнем меню выбери раздел Услуги. Найди и нажми на пункт Услуги для ВПЛ. Выбери опцию Отмена справки ВПЛ. Проверь данные, отображаемые на экране. Нажми кнопку Отправить.

После обработки заявления справка исчезнет из списка документов в приложении.

Если ты оформлял/а статус ВПЛ не через Дию, а офлайн, то ты все равно можешь отменить его через приложение.

Как снять статус ВПО офлайн

Если у тебя нет возможности воспользоваться смартфоном или возникают технические ошибки, отменить статус можно и в офлайн-формате — тебе необходимо будет обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

В учреждении необходимо написать заявление об отказе от справки. Обычно рассмотрение такого заявления и внесение данных в систему занимает до трех рабочих дней.

Как отменить статус ВПЛ для ребенка

Если справку для ребенка оформляли родители или опекуны, отменить ее могут они же.

Через Дию: если свидетельство о рождении ребенка подтянуто в твое приложение, при отмене собственной справки или в меню услуг можно выбрать отмену и для ребенка.

Оффлайн: родители пишут отдельное заявление на ребенка в ЦНАПе.

После аннулирования справки ВПЛ автоматически прекращаются государственные выплаты на проживание, если ты их получал/-ла.

Следует помнить, что отмена статуса является окончательной. Если тебе снова придется эвакуироваться из-за опасности, процедуру получения статуса ВПЛ придется проходить заново.

Раньше мы писали, как не потерять выплаты ВПЛ после смены места проживания — читай в материале, что для этого нужно сделать.

