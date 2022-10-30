Снова переехали? Как не потерять выплаты ВПЛ после смены места жительства

Холод и атаки россиян по энергетической инфраструктуре Украины заставляют переселенцев снова сниматься с места, еще недавно условно безопасного, и искать убежище в других регионах страны.

Однако как при переезде не потерять ежемесячное государственное пособие внутренне перемещенным лицам? Министерство социальной политики объяснило, что нужно сделать.

Как не потерять выплаты ВПЛ при переезде

Для того чтобы сохранить соцвыплаты, переселенцам нужно встать на учет на новом месте фактического проживания.

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То есть необходимо сообщить органу соцзащиты населения о переезде или возвращении на постоянное место жительства.

Для продления выплат лицам, имеющим на это право, орган социальной защиты населения по новому месту жительства делает запрос в соответствующий орган по прежнему месту жительства, — говорят в Минсоцполитики.

Обрати внимание, что факт пребывания ВПЛ на новом месте жительства избирательно проверяется территориальными органами Национальной социальной сервисной службы Украины.

И если ее должностное лицо не нашло человека по указанному адресу, то делает соответствующую запись в акте и оставляет переселенцу уведомление о необходимости пройти идентификацию в структурном подразделении по вопросам соцзащиты населения по месту нахождения.

Сделать это нужно в течение десяти календарных дней. Иначе со следующего месяца выплаты ВПЛ будут отменены.

Восстановить ежемесячную госпомощь можно после того, как переселенец снова станет на учет по месту фактического проживания.

Напомним, что украинских переселенцев поддерживает не только государство, но и благотворительные фонды и организации. Читай, как получить кэш-грант от Каритас-Киев.

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