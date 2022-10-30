Знову переїхали? Як не втратити виплати ВПО після зміни місця проживання

Холод та атаки росіян по енергетичній інфраструктурі України змушують переселенців знову зніматись з місця, яке ще нещодавно було умовно безпечним, та шукати прихистку в інших регіонах країни.

Однак як при переїзді не втратити щомісячну державну допомогу внутрішньо переміщеним особам? Міністерство соціальної політики пояснило, що потрібно зробити.

Як не втратити виплати для ВПО при переїзді

Для того, щоб зберегти соцвиплати, переселенцям потрібно стати на облік за новим місцем фактичного проживання.

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Тобто необхідно повідомити орган соцзахисту населення про переїзд або повернення до постійного місця проживання.

Для продовження виплат особам, які мають на це право, орган соціального захисту населення за новим місцем проживання робить запит до відповідного органу за попереднім місцем проживання, — кажуть у Мінсоцполітики.

Зверни увагу, що факт перебування ВПО за новим місцем проживання вибірково перевіряється територіальними органами Національної соціальної сервісної служби України.

І якщо її посадова особа не знайшла людину за вказаною адресою, то вона робить відповідний запис в акті та залишає переселенцю повідомлення про необхідність пройти ідентифікацію в структурному підрозділі з питань соцзахисту населення за місцем перебування.

Зробити це потрібно протягом десяти календарних днів. Інакше з наступного місяця виплати ВПО будуть скасовані.

Відновити щомісячну держдопомогу можна після того, як переселенець(-ка) знову стане на облік за місцем фактичного проживання.

Нагадаємо, що українських переселенців підтримує не лише держава, а й благодійні фонди та організації. Читай, як отримати кеш-грант від Карітас-Київ.

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