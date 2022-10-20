Економія

Підтримка ВПО не закінчується: хто та як може отримати кеш-гранти від Карітас-Київ

Богдана Макалюк, редакторка сайту 20 Жовтня 2022, 07:00
Кеш-грант від Карітас-Київ: хто та як може отримати допомогу
Фото: Pexels

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