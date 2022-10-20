Підтримка ВПО не закінчується: хто та як може отримати кеш-гранти від Карітас-Київ

Мільйони українців стали внутрішніми переселенцями через повномасштабне вторгнення Росії. Деякі з них майже вісім місяців не можуть повернутися додому. А декому взагалі нікуди повертатися.

Проте ВПО підтримує як держава, так і різні благодійні організації. Ми розповімо про кеш-гранти від благодійного фонду Карітас-Київ.

Фонд продовжує реєстрацію на кеш-гранти для ВПО, для цього треба заповнити спеціальну анкету. Кількість грантів обмежена.

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Хто може отримати кеш-гранти від Карітас-Київ

Допомогу від благодійного фонду можуть отримати особи віком від 18 років:

особи з інвалідністю першої чи другої групи;

самотні особи похилого віку 60+;

багатодітні родини (з трьома і більше неповнолітніми дітьми);

одинокі батьки/опікуни (з неповнолітніми дітьми);

вагітні жінки; мами з дітьми до двох років;

важкохворі.

Зареєструватися на отримання кеш-грант можна за посиланням.

У благодійному фонді наголошують: реєстрація не гарантує отримання допомоги. У разі, якщо буде ухвалене рішення про надання допомоги, людині зателефонує фахівець.

Обов’язкові умови для отримання кеш-гранту:

можливість фізично відвідати офіс для реєстрації на отримання допомоги;

надання відповідного пакету документів, що підтверджують особу та категорії вразливості;

наявність банківського рахунку у форматі IBAN, щоб перерахувати кошти.

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