Підтримка ВПО не закінчується: хто та як може отримати кеш-гранти від Карітас-Київ

Мільйони українців стали внутрішніми переселенцями через повномасштабне вторгнення Росії. Деякі з них майже вісім місяців не можуть повернутися додому. А декому взагалі нікуди повертатися.
Проте ВПО підтримує як держава, так і різні благодійні організації. Ми розповімо про кеш-гранти від благодійного фонду Карітас-Київ.
Фонд продовжує реєстрацію на кеш-гранти для ВПО, для цього треба заповнити спеціальну анкету. Кількість грантів обмежена.
Допомогу переселенці можуть витратити на базові потреби — харчові продукти чи засоби гігієни.
Допомогу від благодійного фонду можуть отримати особи віком від 18 років:
Зареєструватися на отримання кеш-грант можна за посиланням.
У благодійному фонді наголошують: реєстрація не гарантує отримання допомоги. У разі, якщо буде ухвалене рішення про надання допомоги, людині зателефонує фахівець.
Обов’язкові умови для отримання кеш-гранту:
Українці продовжують підтримувати одне одного. Раніше ми розповідали про соціальний супермаркет у Києві та як він працює.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!