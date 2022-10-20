Поддержка ВПЛ не заканчивается: кто и как может получить гранты от Каритас-Киев

Миллионы украинцев стали внутренними переселенцами из-за полномасштабного вторжения России. Некоторые из них почти восемь месяцев не могут вернуться домой. А некоторым вообще некуда возвращаться.

Однако ВПЛ поддерживает как государство, так и различные благотворительные организации. Мы расскажем о кэш-грантах от благотворительного фонда Каритас-Киев.

Фонд продолжает регистрацию на кэш-гранты для ВПЛ, для этого нужно заполнить специальную анкету. Количество грантов ограничено.

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Кто может получить кэш-гранты от Каритас-Киев

Помощь от благотворительного фонда могут получить лица от 18 лет:

лица с инвалидностью первой или второй группы;

одинокие пожилые люди 60+;

многодетные семьи (с тремя и более несовершеннолетними детьми);

одинокие родители/опекуны (с несовершеннолетними детьми);

беременные женщины; мамы с детьми до двух лет;

тяжелобольные.

Зарегистрироваться на получение кэш-гранта можно по ссылке.

В благотворительном фонде отмечают, что регистрация не является гарантией получения помощи. В случае принятия утвердительного решения о предоставлении помощи, человеку позвонит специалист.

Обязательные условия получения кэш-гранта:

возможность физически посетить офис для регистрации на получение помощи;

предоставление соответствующего пакета документов, подтверждающих личность и категории уязвимости;

наличие банковского счета в формате IBAN для осуществления перерасчета средств.

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