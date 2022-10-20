Поддержка ВПЛ не заканчивается: кто и как может получить гранты от Каритас-Киев

Миллионы украинцев стали внутренними переселенцами из-за полномасштабного вторжения России. Некоторые из них почти восемь месяцев не могут вернуться домой. А некоторым вообще некуда возвращаться.
Однако ВПЛ поддерживает как государство, так и различные благотворительные организации. Мы расскажем о кэш-грантах от благотворительного фонда Каритас-Киев.
Фонд продолжает регистрацию на кэш-гранты для ВПЛ, для этого нужно заполнить специальную анкету. Количество грантов ограничено.
Помощь переселенцы могут потратить на базовые нужды — продукты питания или средства гигиены.
Помощь от благотворительного фонда могут получить лица от 18 лет:
Зарегистрироваться на получение кэш-гранта можно по ссылке.
В благотворительном фонде отмечают, что регистрация не является гарантией получения помощи. В случае принятия утвердительного решения о предоставлении помощи, человеку позвонит специалист.
Обязательные условия получения кэш-гранта:
Украинцы продолжают поддерживать друг друга. Ранее мы рассказывали о социальном супермаркете в Киеве и как он работает.
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