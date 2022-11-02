Экономия

В Киеве заработал “социальный супермаркет” — что это такое и где получить продукты или одежду

Богдана Макалюк, редактор сайта 02 ноября 2022, 09:30
Соціальний супермаркет Support Market: що це таке та як працює
Фото: Pexels

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