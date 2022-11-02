В Киеве заработал “социальный супермаркет” — что это такое и где получить продукты или одежду

Украинцы продолжают помогать и поддерживать друг друга. В Киеве открыли социальное пространство Support Market. Здесь можно получить или наоборот — отдать гуманитарную помощь: одежду, продукты и детские товары.

Support Market открыли на улице Даниила Щербаковского, 58. Это пространство будет работать по субботам с 10:00 до 18:00. Чтобы попасть на визит, нужно зарегистрироваться по форме, размещенной на странице в Instagram.

Support Market будет оказывать помощь украинцам, чья специализация стала менее актуальной из-за войны и тех, кто потерял работу вследствие релокации.

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Как работает Support Market

В социальной сети объяснили, как будет работать социальное пространство.

На сайте или в соцсетях человек будет видеть анонс тематики социального супермаркета, потому что они могут меняться в зависимости от ассортимента и целевой аудитории. Затем клиент должен заполнить анкету и забронировать свободный слот.

В указанный день и время нужно прийти на локацию и сказать пароль, который придет на электронную почту. Клиент может находиться на локации полчаса — выбирать товары и общаться с волонтерами. После этого можно оставить свои впечатления или пожелания.

Один человек не может посещать супермаркет более двух раз в месяц.

Этот проект реализуют вместе с благотворительным фондом Вільні и рядом ответственных бизнесов Украины.

Мы должны поддерживать как военных, так и мирных жителей, пострадавших от войны. Раньше мы рассказывали, почему украинцам важно донатить.

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