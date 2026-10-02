Стиль жизни

10 лет перемен: в Киеве состоится юбилейный Украинский Женский Конгресс

Юлия Хоменко, редактор сайта 02 октября 2026, 12:00 4 мин.
Украинский Женский Конгресс в Киеве: как меняется роль женщин в Украине

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