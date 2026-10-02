10 лет перемен: в Киеве состоится юбилейный Украинский Женский Конгресс

В Киеве 22 октября проведут 10-й Украинский Женский Конгресс. В этом году участники мероприятия обсудят тему От исключений к новым стандартам и поговорят о том, как изменения в роли женщин в Украине могут стать постоянной практикой.

Какой будет тема Конгресса

За десять лет существования Конгресса украинское общество заметно изменилось. Женщины служат в боевых подразделениях, работают в профессиях, которые раньше преимущественно считались мужскими, открывают собственный бизнес, руководят громадами и участвуют в процессах принятия важных для страны решений.

То, что еще десять лет назад могло восприниматься как единичный случай, сегодня стало частью повседневной жизни страны. Именно поэтому организаторы хотят сосредоточиться не на подведении итогов, а на том, как закрепить эти изменения.

Соучредительница и директор Украинского Женского Конгресса, народный депутат VIII созыва Светлана Войцеховская отметила, что за годы работы платформы внимание привлекали к историям женщин, которые на тот момент казались исключительными.

— Десять лет мы искали женщин, чьи истории казались исключительными. Приглашали их, рассказывали о них, делали их видимыми. И видели, как таких исключений становится все больше. Поэтому на десятом Конгрессе мы не хотим подводить итоги. Нам важнее понять, что сделать, чтобы эти изменения стали необратимыми, — подчеркнула Светлана Войцеховская.

В этом году мероприятие пройдет в условиях полномасштабной войны. Соучредительница Конгресса и вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк подчеркнула, что именно сейчас важно говорить о женщинах, которые несут значительную часть ответственности за семьи, громады, бизнес и другие сферы жизни.

— Мы все живем в большом напряжении. Война продолжается, мы теряем людей, переживаем обстрелы, волнуемся за родных. И в такие моменты легко сказать: сейчас не время говорить о равенстве, представительстве или возможностях. Но я думаю наоборот. Именно сейчас очень важно видеть женщин, которые воюют, спасают, работают, поддерживают семьи, громады, бизнес. Видеть не только то, сколько ответственности они взяли на себя, но и какой ценой это им дается, — подчеркнула Елена Кондратюк.

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О чем будут говорить участники

Одной из тем дискуссий станет участие женщин в секторе безопасности и обороны. Также будут обсуждать доступ к профессиям и экономическим возможностям, женское предпринимательство, человеческий капитал и неоплачиваемый труд по уходу.

Отдельно участники поговорят о культуре и участии женщин в процессах принятия решений.

Соучредительница УЖК, народный депутат Мария Ионова обратила внимание на разницу между ответственностью и возможностью влиять на решения.

— Война очень четко показала, сколько ответственности сегодня берут на себя украинские женщины. Они воюют, работают, создают рабочие места, поддерживают семьи и громады. Но ответственность и влияние — не одно и то же. Для нас важно говорить о том, получают ли женщины вместе с новой ответственностью реальные возможности влиять на решения, которые будут определять будущее страны, — сказала Мария Ионова.

Отдельный блок программы посвятят молодежи и поколению, которое взрослеет в условиях полномасштабной войны. Также речь пойдет о роли женщин в восстановлении и дальнейшем развитии Украины.

К мероприятию присоединятся представительницы и представители государственных институтов, сектора безопасности и обороны, бизнеса, гражданского общества, культуры, экспертной и международной среды.

Участие в 10-м Украинском Женском Конгрессе возможно по предварительной регистрации, которая продлится до 16 октября.

Главное фото: Украинский Женский Конгресс.

Женское лидерство в громадах — лишь одна из составляющих общей картины. Ведь права женщин — это не только возможности здесь и сейчас, но и глобальные тенденции, влияющие на будущее. Как именно они меняются — об этом в новом отчете ООН, который подводит итоги 30 лет борьбы за равенство.

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