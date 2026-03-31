Более 50 спикерок и сотни идей: чем запомнился Украинский Женский Конгресс в Винницкой области

В Виннице состоялся масштабный Украинский Женский Конгресс под названием Сила женщин. Виннитчина, который объединил более 50 спикеров и сотни участников со всей страны.

Мероприятие стало ключевой площадкой для обсуждения женского лидерства, собрав более 300 гостей офлайн и более тысячи зрителей в режиме реального времени. Главной темой события стал практический опыт женщин, которые в условиях войны не только одолевают личные вызовы, но и превращают их в действенные стратегии развития для своих общин.

Видимость как инструмент влияния в регионах

Открывая конгресс, вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк подчеркнула, что для организации принципиально важно регулярно проводить мероприятия именно в регионах. По ее словам, это позволяет подсветить достижения женщин, которые часто остаются незамеченными на национальном уровне.

— Проводя Конгрессы, особенно в регионах, мы хотим сделать истории женщин видимыми и услышанными. Ведь видимость дает нам инструменты и влияние. Мы хотим показать, как региональные практики формируют государственную стойкость. А услышав разные опыты — наработать подходы, важные для будущего развития общин, — отметила Елена Кондратюк.

Женское лидерство как стандарт, а не исключение

Директор и соосновательница Украинского Женского Конгресса Светлана Войцеховская акцентировала внимание на том, что участие женщин в управлении общинами уже давно перестало быть чем-то дополнительным или факультативным. Она убеждена, что именно женщины сегодня являются тем ресурсом, на котором держится жизнеспособность тыловых и прифронтовых городов.

Женское лидерство — это не дополнение или исключение. Это ресурс, на котором держатся общины. Там, где женщины принимают участие, растет стойкость, доверие и реальные результаты для людей. Задача — чтобы эти истории стали нормой, а не исключением, — заявила Светлана Войцеховская.

Путь в Евросоюз через ответственность в общинах

Программа конгресса в Виннице охватила три дискуссионные платформы, где спикеры обсуждали путь от личной реализации до сложных управленческих решений. Народный депутат Мария Ионова подчеркнула, что европейская интеграция Украины начинается не в столичных кабинетах, а непосредственно на местах, где международные проекты становятся частью повседневной жизни людей.

— Наш путь в Европейский Союз начинается не только в кабинетах, а скорее в общинах. Именно здесь международные проекты становятся реальными изменениями для людей. И именно здесь женское лидерство играет ключевую роль, потому что женщины быстрее адаптируются, берут на себя ответственность и запускают новые процессы, — заявила Мария Ионова.

Важным блоком конгресса стало взаимодействие с бизнесом, в частности презентация успешных кейсов от фонда МХП-Громаді. Представители компании отметили, что сегодня крайне важно быть надежными партнерами для женщин, которые реализуют себя в армии, волонтерстве и ветеранской политике. Заместитель СЕО МХП Юрий Мельник подчеркнул, что концепция разумной силы является глобальной задачей для всего государства.

— Мы верим, что только вместе мы сможем решить самую глобальную задачу — разумная сила. Это сила не только общины, а каждого человека. Ведь сильные люди создадут сильный бизнес, сильные общины, сильные регионы — и мы будем жить в великом сильном государстве, — подчеркнул Юрий Мельник.

Стоит напомнить, что Украинский Женский Конгресс, основанный в 2017 году, уже добился исторических изменений, таких как отмена запрета на 450 мужских профессий для женщин и внедрение гендерных квот. Подобные региональные встречи продолжают закладывать фундамент для политики равенства, которая становится неотъемлемой частью восстановления и развития Украины.

Фото в материале: УЖК.

