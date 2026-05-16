Кто победил на Евровидении 2026: стало известно имя победителя

И вот уже известно, кто победил в финале Евровидения 2026.

Евровидение 2026: результаты голосования

За победу в финале боролись участники из 25 стран, а шоу традиционно длилось более четырёх часов. Интрига о том, кто выиграл Евровидение 2026, сохранялась до самого последнего момента.

Основная борьба развернулась между Израилем, Болгарией и Австралией.

И вот уже известно:

Победитель Евровидения 2026 — Болгария с песней Bangaranga.

Песня Dara Bangaranga — это сплошной вайб, энергия и сумасшедший драйв.

В композиции ощущаются свобода, лёгкость и тот момент, когда просто хочется отпустить мысли и наслаждаться жизнью.

Слово Bangaranga звучит необычно, но здесь оно будто символизирует состояние абсолютного кайфа от себя и своих эмоций.

Это о моментах, когда перестаёшь сдерживаться, не думаешь о чужой оценке и позволяешь себе быть максимально настоящим.

Евровидение 2026: результаты голосования зрителей и жюри

Второе место у Израиля. На третьем месте Румыния.

Украину на конкурсе в этом году представляла певица LELÉKA с песней Ridnym — этно-балладой о связи с родными людьми и домом.

По результатам голосования Украина в финале получила 9 место.

После финала Лелека сказала, что сделала всё ради Украины, и её выступление действительно было сильным и мощным.