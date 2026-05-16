Хто переміг на Євробаченні 2026: стало відомо ім’я переможця

У столиці Австрії, Відні, завершився гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2026. Саме Австрія цього року приймала ювілейний, 70-й конкурс пісні.

І от вже відомо, хто переміг у фіналі Євробачення 2026.

Євробачення 2026: результати голосування

За перемогу у фіналі боролися учасники з 25 країн, а шоу традиційно тривало понад чотири години. Інтрига, хто виграв Євробачення 2026, зберігалася до самого останнього моменту.

Основна боротьба точилася між Ізраїлем, Болгарією та Австралією.

І от вже відомо:

Переможець Євробачення 2026 — Болгарія з піснею Bangaranga.

Пісня Dara Bangaranga — це суцільний вайб, енергія та шалений драйв.

У композиції відчувається свобода, легкість і той момент, коли просто хочеться відпустити думки та насолоджуватися життям.

Слово Bangaranga звучить незвично, але тут воно ніби символізує стан абсолютного кайфу від себе та своїх емоцій.

Це про моменти, коли перестаєш стримуватися, не думаєш про чужу оцінку й дозволяєш собі бути максимально справжнім.

Євробачення 2026: результати голосування журі

Євробачення 2026: результати голосування глядачів і журі

Друге місце у Ізраїля. На третьому місці Румунія.

Україну на конкурсі цього року представляла співачка LELÉKA з піснею Ridnym, етно-баладою про зв’язок із рідними людьми та домом.

За результатами голосування, Україна у фіналі отримала 9 місце.

Після фіналу Лелека сказала, що вона все зробила заради України, і її спів був дійсно сильним і потужним.

Нагадаємо: до фіналу Євробачення 2026 дійшли представники Албанії, Вірменії, Австралії, Австрії, Азербайджану, Бельгії, Болгарії, Хорватії, Кіпру, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Грузії, Німеччини, Греції, Ізраїлю, Італії, Латвії, Литви, Молдови, Чорногорії, Польщі, України та Великої Британії.

Джерело фото: Eurovision Song Contest 2026 – Grand Final.

