Фінал Євробачення-2026: що відбувалося в ефірі протягом всього шоу

Ось і минув фінал найголовнішого пісенного конкурсу не тільки Європи, але й світу — Євробачення-2026! Протягом шоу на сцені виступали представники різних країн та континентів, борючись за кришталевий мікрофон конкурсу та можливість проведення наступного конкурсу в рідній країні.

Читай, як пройшов фінал Євробачення-2026, які буди найбільш цікаві та яскраві моменти протягом шоу — в нашому матеріалі.

Фінал Євробачення-2026: найяскравіші події шоу

Перед початком виступів, глядачам показали відеоролик, в якому паперовий кораблик проплив довгу дорогу зі Швейцарії до Австрії, символізуючи минулорічну перемогу JJ з піснею Wasted Love. Виступи на конкурсі почалися з вступу оркестру та його ж пісні.

Після появи JJ, на сцену по черзі вийшли деякі фіналісти кожної з країн, які змагатимуться за перемогу, з прапорами власних країн — такий “ритуал” був проведений уперше за часи конкурсу.

Їхня поява чергувалася з короткими виходами на сцену переможця Євробачення-2025, що теж було незвичним для шоу.

Представник Ізраїлю, який є одним з головних претендентів на перемогу виступ на сцені під номером 3.

Один з фаворитів Євробачення-2026, представник Греції запалив аудиторію власним виступом, який був максимально гарячим та розважальним.

Після представника Греції, на сцену вийшла LELÉKA, яка представляє Україну на конкурсі, та заспівала пісню Рідним. Протягом виступу співачка зберігала атмосферу спокою, душевної рівноваги та пам’яті про близьких кожному людей. Нагадаємо, що LELÉKA виступала під номером 7.

Австралія, що виступила одразу після української представниці і яку представляла Дельта Гудрем із треком Eclipse, присвятила свій виступ темі внутрішньої гармонії та пошуку життєвого шляху, вдало використавши метафору космічного затемнення — цей виступ також тримається серед головних претендентів на перемогу.

Після виступу Франції, глядачам показали минулорічну переможницю дитячого Євробачення-2025, фінал якого відбувався у Грузії — нею стала Lou Deleuze, що представляла також Францію.

Фінляндія, яка вийшла на сцену після сусідньої Молдови, і яка є головною на перемогу в цьогорічному Євробаченні, буквально запалила сцену вогнем та грою скрипки — аудиторія була в захваті після виступу Linda Lampenius & Pete Parkkonen.

Останніми на сцену серед фіналістів вийшов представник Австрії — країни-господаря Євробачення-2026 COSMÓ з піснею Tanzschein.

Після виступів фіналістів конкурсу, на сцені виступили одразу кілька гостей, представляючи пісні, які були у минулих роках конкурсу. Зокрема, глядачі побачили Вірку Сердючку, яка представила пісню Великої Британії Puppet on the string 1967 року.

Трохи згодом після неї, глядачі побачили і Руслану — переможницю Євробачення-2004.

Крім легендарних співачок України, на сцені з’явились не менш відомі виконавці та виконавиці пісень конкурсу, а саме Лорді, Крістіан Костов, Еріка Вікман, Міріана Конте, Макс Муцке та Олександр Рибак:

Наступним з гостей став Parov Stelar — австрійський музикант, який трохи відволік від запальої атмосфери конкурсу власним унікальним танцювальним звуком і вражаючими візуальними ефектами.

На завершення шоу легенда австрійського Євробачення Сезар Семпсон представить душевну інтерпретацію класичного синглу Біллі Джоела Відень. Цей перформанс занурить зал в особливу атмосферу безпосередньо перед оголошенням доленосних результатів голосування.

Під час голосування, ведуча грін-руму поспілкувалася з лідерами таблиці, яка була на момент голосування 20 журі з 35. На той момент за перемогу змагалися представниця Болгарії та представник Італії.

Однак особливо сильно зростала напруга, коли переможець був майже відомий:

Фото: Eurovision Song Contest 2026 – Grand Final.

