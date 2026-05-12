Євробачення-2026: найяскравіші моменти першого півфіналу шоу

12 травня Відень нарешті відчинив двері в блискучий, запальний і трохи безумний світ Євробачення-2026 — головного музичного шоу року. Перший півфінал відбувся! Як це було?

Вікна не відходили від екранів, щоб розповісти тобі про найцікавіші моменти пісенного змагання, про його несподіванки і родзинки. Ми все занотували – читай!

Євробачення 2026 — як пройшов перший півфінал

Здається, цьогоріч на Євробаченні усе горить, палає і вирує. Є пісні, що торкаються серця, і треки, які змушують танцювати навіть тих, хто не танцює принципово.

Одинадцять тисяч глядачів біля арени, які заряджені атмосферою шоу і сотні тисяч тих, хто прикипів до екрану.

Першими на сцену вийшли представники Молдови: Satoshi з піснею Viva, Moldova. Реповий ритм запалював, а виконавці не жалкували енергії, рухаючись у ритмі швидких м’ячиків. Гучно, весело, відчуття, ніби ти потрапив на вуличне свято, танцюючий ритм, яскраві виконавці.

Далі Швеція: FELICIA — My System. Холодний ритм, яскраве світлове шоу і загадкова виконавиця з музикою з майбутнього. Вражаюче видовищно, але мотив не з тих, який нав’язливо крутится в голові і його хочеться наспівувати.

Третьою сцену півфіналу отримала Хорватія: LELEK — Andromeda. Їхня космічна Аендромеда з етнічними мотивами не залишила байдужими фанів Євробачення. Судячи з відгуків у соцмережах, дівчата досягли свого – вразили своїм шоу.

Греція: Akylas — пісня Ferto стала відкриттям шоу. Після репетицій шанси на перемогу Akylas ростуть у геометричній прогресії. Його мікс з етно-попу, репу та техно-денсу, виглядає свіжим і яскравим. А дещо фрікова подача притягує увагу. Так само, як і кумедний капелюшок з вушками, червоні чоботи та їзда на сцені на велосипедику. Але так весело і запалює, що жалкуєш, що номер скінчився.

Хлопці з Португалії: Bandidos do Cante — Rosa заспівали так душевно, що хочеться записати трек і використовувати його як колискову. І білі троянди, що виростали на сцені, додавали віртуальної романтики. Проте до фіналу Португалія не потрапила.

Грузія: Bzikebi — On Replay запалювала у жовтогарячих комбінезонах, в яких виконавці нагадували, за влучним висловом українських ведучих, кібер-бджіл. Номер з кумедною пластикою, запальним ритмом і приспівом, який врізається у мозок. Але для виходу у фінал цього виявилося замало.

Під щасливим сьомим номером на сцену першого півфіналу Євробачення вийшла Фінляндія: Linda Lampenius & Pete Parkkonen – Liekinheitin. Фаворити букмекерів, вони дійсно підпалили зал. Скрипка Лінди звучить майже як зброя, а Пете співає пристрасно. Яскраве втілення історії про нерозділене кохання.

Чорногорія: Tamara Živković – Nova zora: жіночий кардебалет з ноткою відьмовства та гучними барабанами. Таємничо, трохи магічно, істерично, але журі і глядачів не вразило. До фіналу Чорногорія не потрапила.

Так само як і Естонія: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True. Гарненькі дівчата–білявки з гітарами і ритмічними танцями вибули зі змагання за кришталевий мікрофон.

Приємною несподіванкою першого півфіналу Євробачення 2026 став Ізраїль: Noam Bettan – Michelle. Noam Bettan з його оксамитовим голосом і французьким шармом, бентежив і вражав. Навіть трохи дивно, що його Michelle з приспівом, який хотілося підспівувати, досі не отримала у єврофанів гідної оцінки.

Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice насправді немов ходила по льоду (про що і співала). Візуально красиво, але трохи відсторонено, проте путівку у фінал Бельгія все ж отримала.

Виступ Литви на сцені з Lion Ceccah з його Sólo quiero más звучав щемливо. Співак представив цілий діапазон образів від ченця до чогось роботоподібного. Проте відчувався сильний контраст між внутрішньою емоційністю виступу і зовнішньо малорухливими і ніби завмерлими образами. Неочікувано сильно. Публіка сприйняла тепло.

Сан-Марино з його Senhit – Superstar запам’ятався дівчатами в блискучому і вокалістом у дзеркальному капелюшку з виразним макіяжем очей. Мотивчик заводний, гарна хореографія, але, на жаль, Сан-Марино, не у фіналі.

Польщу на Євробаченні представляла Alicja – Pray, дівчина показала сильний вокал. Її пісня-молитва звучала як оголений нерв. Проте оголеним була не лише душа, але і трохи тіло – блискучий ліф –корсет виглядав ефектно. А підтанцовка з чоловіків додавала драйву.

Завершувала шоу Сербія: LAVINA – Kraj mene. У пісні відчувалося щось драматичне, майже кінематографічне. Виконавець в майже містичному образі, і враження чогось потойбічного не покидало. Вогняне шоу і дивне хрипіння в кінці стало соригінальною крапкою для фіналу концерту.

Фото: скриншот з трансляції першого півфіналу Євробачення 2026 на You Tube.

