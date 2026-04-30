Греція на Євробаченні-2026: Akylas – Ferto, пісня про дитинство у злиднях та матеріальний світ

Греція вирішила підірвати Євробачення-2026, зробивши ставку на артиста, який пройшов шлях від локальної музичної школи до мільйонних переглядів у мережі.

Akylas з треком Ferto — це гіпертехно про жагу до успіху будь-якою ціною. Найцікавіше про грецького представника та його пісню — у матеріалі.

Хто представляє Грецію на Євробаченні-2026

Грецію на Євробаченні-2026 у Відні представляє Akylas з піснею Ferto. Своє місце на великій сцені він здобув у національному відборі Sing for Greece.

У фіналі Akylas здобув абсолютну перемогу. Він отримав найбільше голосів одночасно від міжнародного журі, грецького журі та глядачів.

Ще до відбору Ferto вже виглядав фаворитом: трек набирав підтримку як всередині країни, так і в міжнародній євробаченнєвій спільноті. Грецький артист виступить у першому півфіналі 12 травня 2026 року у Відні.

Хто такий Akylas

Справжнє ім’я артиста — Akylas Mytilinaios, він народився 11 лютого 1999 року в Серрес — місті на півночі Греції. Музику він вивчав у місцевій музичній школі, де здобув серйозну базу з теорії, вокалу та композиції.

Після школи він переїхав до Салонік, де навчався кулінарному мистецтву і паралельно вдосконалював сценічну майстерність у театральних воркшопах. Пізніше два роки виступав співаком на круїзних лайнерах, що дало йому справжній міжнародний досвід і сформувало мультикультурний звук із виразним грецьким характером.

До широкої аудиторії Akylas пробився через TikTok, де його кавери на популярні пісні стали вірусними і привернули увагу музичної індустрії. У 2021 році він випустив дебютний сингл Fthinokraso, а справжній прорив стався у 2024 році з хітом Atelié, який затвердив його як яскравого та самобутнього виконавця.

Про що пісня Akylas — Ferto

Ferto у перекладі з грецького означає “принеси мені” — і саме цей заклик стає рефреном усього треку. Ліричний герой хоче всього і одразу: слави, вічності, грошей, дорогого одягу, будинків, яхт і того, щоб його ім’я гучно скандували.

Але під пульсуючою гіпертехно-оболонкою ховається глибший сенс. Пісня розповідає про людину, яка виросла в злиднях і тепер намагається заповнити внутрішню порожнечу матеріальним. Він звертається до матері — каже, що купить їй усе, чого вони колись не могли собі дозволити.

Пісня написана трьома мовами — грецькою, іспанською та англійською, що підкреслює її універсальність і претензію на широку аудиторію. Автори треку — сам Akylas, Orfeas Nonis, TEO.x3 (Theofilos Pouzbouris) та papatanice (Thomas Papathanasis).

Чи пройде Греція у фінал Євробачення-2026

Греція стартує з першого півфіналу 12 травня — і шанси на вихід до гранд-фіналу виглядають дуже переконливо. Букмекери оцінюють вірогідність кваліфікації в понад 90%.

У загальному заліку Греція наразі посідає п’яте місце: шанси на перемогу — близько 7%. Це найкраща букмекерська позиція країни за багато років і перша реальна надія на тріумф після переможного 2005 року, коли Хелена Пападзіу виграла конкурс з піснею My Number One.

Фото: Еurovision.com.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!