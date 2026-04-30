Скільки зберігається посилка на Укрпошті: безкоштовний період і коли доведеться платити

Посилка, яка потрапляє до відділення Укрпошти, має певний строк зберігання, і важливо його не пропустити, щоб не платити зайві гроші або не втратити відправлення.

Скільки зберігається посилка на Укрпошти безкоштовно і за додаткову оплату

У 2025 році для більшості внутрішніх посилок на Укрпошті діє така схема.

З моменту прибуття у відділення посилка безкоштовно зберігається 5 робочих днів.

Після завершення цих 5 днів починається платне зберігання.

Для відправлень типу Базовий, Пріоритетний та Укрпошта Документи стандартний термін зберігання становить 14 календарних днів з моменту надходження у відділення.

За бажанням відправника або отримувача термін зберігання можна продовжити до 28 календарних днів, але це потрібно зробити письмово і за додаткову оплату.

Це стосується стандартних внутрішніх відправлень, у тому числі тих, де є післяплата або спеціальні умови доставки.

Вартість платного зберігання на Укрпошті залежить від ваги та розміру відправлення, але в середньому становить приблизно 10–20 гривень за кожну добу. Це означає, що якщо забути про посилку на кілька тижнів, сума може суттєво зрости.

А от листи з позначками “судова повістка” або “повістка ТЦК” мають зовсім короткий термін зберігання: якщо адресат не забирає їх протягом трьох днів після повідомлення, вони повертаються відправнику вже наступного робочого дня.

Скільки діб зберігається міжнародна посилка на Укрпошті

Міжнародні відправлення (в тому числі з AliExpress і Теmu) мають інший режим.

Міжнародні посилки зазвичай зберігаються на Укрпошті до 30 календарних днів після прибуття у відділення в Україні. Перші 5 робочих днів — безкоштовно.

Якщо це швидка доставка (типу EMS), термін коротший — приблизно до 14 днів.

За потреби термін зберігання можна продовжити до двох місяців, але також за окрему оплату і за заявою отримувача.

Тут важливо враховувати, що строк починається тільки після того, як посилка пройшла митницю.

Якщо замовлення не забрати у встановлений термін, воно не залишається у відділенні Укрпошти. У більшості випадків його повертають відправнику, і за це також можуть стягувати додаткову плату за зворотну доставку.

Щоб уникнути проблем, варто користуватися трекінгом від Укрпошти, SMS-сповіщеннями або мобільним застосунком.

Це дозволяє точно знати, коли посилка прибула, і не пропустити безкоштовний період зберігання.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!