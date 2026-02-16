“Нам палять відділення”: голова Укрпошти про бронювання від мобілізації для листонош

Навколо кадрової політики головного поштового оператора країни тривалий час точилися дискусії. Як з’ясувалося, Укрпошта отримала право на бронювання 100% свого персоналу. Проте такий привілей зумовлений не державним статусом компанії, а її специфічною роллю в оборонній системі держави.

За інформацією РБК-Україна, наразі національний оператор функціонує як об’єкт військової інфраструктури.

Повістки в обмін на бронювання: ціна питання

Ключовою причиною повного бронювання працівників став контракт із Міністерством оборони. Укрпошта взяла на себе обов’язки з офіційного розповсюдження повісток. Втім, така діяльність призвела до неочікуваних і агресивних наслідків для самої компанії.

Генеральний директор Ігор Смілянський відверто визнає, що за можливість зберегти колектив доводиться платити безпекою майна та величезними збитками.

Ми за це бронювання постраждали, адже ніхто не каже, скільки нам палять відділень і скільки ми їх ремонтуємо. Це вже на мільйони гривень. Майже кожен тиждень нам палять відділення за те, що ми повістки роздаємо, — заявив очільник компанії.

Цифрова революція: що зміниться для клієнтів у лютому та влітку

Попри всі складнощі, оператор готує масштабне оновлення сервісів. Вже до кінця лютого користувачі відчують перші результати цифровізації.

Головні інновації, на які варто чекати:

Повний контроль у смартфоні: у мобільному застосунку з’явиться функція онлайн-оплати посилок та можливість самостійно керувати процесом доставки.

Листоноші з гаджетами: до кінця літа кожен працівник, який розносить пошту, отримає компактний пристрій 3 в 1. Це мінікомп’ютер із вбудованим POS-терміналом, що дозволить розраховуватися карткою навіть у найвіддаленіших селах.

Енергонезалежність: нові термінали здатні працювати до 8 годин без електроенергії. Додатково їх укомплектують повербанками, що дозволить системі функціонувати в умовах блекаутів без використання дорогих генераторів.

Тож Укрпошта намагається балансувати між виконанням державних оборонних завдань та жорсткою конкуренцією на ринку логістики, де цифровізація сервісів є головною вимогою клієнтів.

