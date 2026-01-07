Нові критерії бронювання 2026: що змінилося для українців

З початком січня 2026 року в Україні набули чинності оновлені правила бронювання військовозобов’язаних працівників, які суттєво посилили вимоги як до підприємств, так і до самих кандидатів на відстрочку.

Читай у матеріалі, які нові критерії бронювання є у 2026 році та на що слід звернути увагу.

Нові критерії бронювання 2026: що треба знати

Ключовою зміною став перегляд фінансових критеріїв, що напряму залежать від зростання мінімальної заробітної плати в країні. Відтепер для отримання або підтвердження статусу критично важливого підприємства, приватні компанії зобов’язані забезпечити рівень середньої зарплати по установі не менше 21 617 гривень.

Цей же поріг став обов’язковим і для кожного окремого заброньованого працівника. У тому випадку, коли нарахована зарплата фактично виявиться нижчою за ліміт, система моніторингу через державні реєстри може анулювати бронь.

Крім того, міністерство економіки України теж суттєво оновило критерії бронювання. Згідно з наказом №3650, який набув чинності 31 грудня 2025 року, вимоги до господарств стали значно жорсткішими.

Зокрема, в нові критерії входить збільшення удвічі ліміту площі сільськогосподарських угідь, які повинні перебувати в обробітку підприємства: відтепер цей показник має становити щонайменше 1000 гектарів замість попередніх 500.

Також зросли і фінансові показники діяльності. Мінімально допустимий обсяг річного чистого доходу від реалізації продукції чи послуг для отримання статусу критичності тепер складає 40 мільйонів гривень, що також є двократним зростанням порівняно з минулим лімітом у 20 мільйонів гривень.

Разом із тим, регулятор спростив систему звітності, повністю виключивши вимогу щодо мінімальної суми сплаченого податку на доходи фізичних осіб за попередній звітний квартал, яка раніше мала бути не меншою за 324 тисячі гривень.

Для державного та комунального секторів критерії залишилися більш гнучкими, проте контроль за цільовим використанням квот посилився. Установи відтепер несуть відповідальність за дотримання ліміту на рівні 50% від загальної кількості військовозобов’язаних.

Нові правила не дають можливість бронювання на підприємствах із низькою офіційною зарплатою, спрямовуючи цей інструмент виключно на підтримку сектору економіки, який забезпечує стабільні податкові надходження до бюджету.

