Для тебе Війна в Україні

Демобілізація військових напряму залежатиме від темпів мобілізації в країні — Генштаб

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 11 Червня 2026, 11:00 2 хв.
чому немає демобілізації
Фото Генеральний штаб ЗСУ

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь