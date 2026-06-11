Демобілізація військових напряму залежатиме від темпів мобілізації в країні — Генштаб

Демобілізація українських військовослужбовців на сьогодні є вкрай складним та комплексно залежним питанням, яке напряму пов’язане із поточними темпами загальної мобілізації в країні.

Про це в інтерв’ю інформаційному порталу LIGA.net повідомив начальник Генерального штабу Збройних Сил України Анатолій Баргилевич — подробиці читай в матеріалі.

Начальник Генштабу пояснив, чому зараз неможливе масове звільнення зі служби

Очільник відомства зауважив, що наразі не варто вдаватися до детальних публічних обговорень термінів та умов звільнення зі служби, щоб не вводити суспільство в оману та не створювати серед бійців і їхніх родин хибних очікувань.

Водночас він запевнив, що військове та політичне керівництво держави чітко усвідомлює гостроту цієї проблеми для захисників, які перебувають на фронті вже понад чотири роки повномасштабного вторгнення, а в багатьох випадках — ще з 2014 року, тому над пошуком варіантів вирішення ведеться постійна планова робота.

За словами керівника Генерального штабу, зараз влада детально вивчає та розглядає кілька концептуальних ідей щодо механізмів майбутнього звільнення з лав ЗСУ.

У пріоритетному порядку розглядаються варіанти демобілізації для тих категорій бійців, які безпосередньо виконують бойові завдання від перших днів повномасштабної агресії Російської Федерації або мають багаторічний загальний стаж служби.

Попри наявність напрацьованих планів, запровадити одномоментне масове звільнення військовослужбовців в умовах, коли поточні темпи призову та комплектування нових підрозділів залишаються недостатніми для утримання фронту, є неможливим.

Раніше ми писали, коли закінчиться мобілізація — читай в матеріалі, чому це буде не скоро.

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