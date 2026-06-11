Демобилизация военных будет зависеть от темпов мобилизации в стране — Генштаб

Демобилизация украинских военнослужащих на сегодня — крайне сложный и комплексно зависимый вопрос, который напрямую связан с текущими темпами общей мобилизации в стране.

Об этом в интервью информационному порталу LIGA.net сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Анатолий Баргилевич – подробности читай в материале.

Начальник Генштаба объяснил, почему сейчас невозможно массовое увольнение со службы

Глава ведомства отметил, что пока не следует прибегать к детальным публичным обсуждениям сроков и условий увольнения со службы, чтобы не вводить общество в заблуждение и не создавать среди бойцов и их семей ложных ожиданий.

В то же время он заверил, что военное и политическое руководство государства четко осознает остроту этой проблемы для защитников, которые находятся на фронте уже более четырех лет полномасштабного вторжения, а во многих случаях — еще с 2014 года, поэтому над поиском вариантов решения ведется постоянная плановая работа.

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По словам руководителя Генерального штаба, сейчас власти детально изучают и рассматривают несколько концептуальных идей относительно механизмов предстоящего увольнения из рядов ВСУ.

В приоритетном порядке рассматриваются варианты демобилизации для тех категорий бойцов, непосредственно выполняющих боевые задания с первых дней полномасштабной агрессии Российской Федерации или имеющих многолетний общий стаж службы.

Несмотря на наличие наработанных планов, ввести одномоментное массовое увольнение военнослужащих в условиях, когда текущие темпы призыва и комплектования новых подразделений остаются недостаточными для удержания фронта, невозможно.

Раньше мы писали, когда закончится мобилизация – читай в материале, почему это будет не скоро.

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