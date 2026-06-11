Для тебя Война в Украине

Демобилизация военных будет зависеть от темпов мобилизации в стране — Генштаб

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 11 июня 2026, 11:00 2 мин.
почему нет демобилизации
Фото Генеральный штаб ВСУ

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