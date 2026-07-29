Зеленский встретился с Трампом в Белом доме: главные заявления

Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд стратегических встреч в Вашингтоне. Главными темами визита стали усиление противоракетной защиты, совместное производство оружия с американскими оборонными гигантами и активизация дипломатического процесса для завершения войны.

Встреча Зеленского и Трампа: о чем они говорили

Центральным событием поездки стала встреча с Президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. По словам украинского лидера, диалог был содержательным и касался как дипломатии, так и вполне практических потребностей фронта. В частности, лидеры обсудили предоставление лицензий на производство перехватчиков для систем ПВО Patriot.

Отдельно Владимир Зеленский выразил американскому коллеге соболезнования в связи с потерей сенатора Линдси Грэма, назвав его настоящим другом нашей страны.

— Благодарю за все, что мы делаем вместе, чтобы защитить жизни украинцев и достичь мира. Также говорили о дипломатии — важно активизировать дипломатический процесс. Наши команды согласуют детали дальнейшей коммуникации, — отметил Президент Украины, добавив, что благодарен Соединенным Штатам за прочную поддержку.

К переговорам присоединилась и украинская делегация. Как рассказал руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, стороны подробно обсудили шаги в сфере безопасности, которые должны приблизить справедливый мир.

— Вместе с американскими партнерами мы четко понимаем необходимость как можно скорее и справедливо завершить войну. Договорились об интенсификации переговорного процесса на всех уровнях, — подчеркнул Буданов.

Трамп прокомментировал встречу с Зеленским: как оценил переговоры

Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, передает “Европейская правда”.

— Для меня большая честь встретиться с президентом Украины Зеленским. Мы обсудили много вопросов. Встреча прошла очень хорошо, — написал американский лидер.

Курс на совместное производство: встреча с Lockheed Martin

Помимо политических переговоров, украинская делегация встретилась с руководством корпорации Lockheed Martin. Эта компания является одним из крупнейших предприятий американского оборонного сектора — именно она производит ракеты для систем Patriot, комплексы ATACMS, HIMARS и истребители F-16.

Сейчас Киев и Вашингтон готовятся к новому этапу сотрудничества, который предусматривает обмен технологиями.

— Украине есть чем поделиться с теми, кто помогает нам защищать жизни. Говорили о наших совместных возможностях по Patriot и другим системам. Наши команды уже работают над конкретными решениями, чтобы как можно скорее перейти к совместному производству и увеличить наши возможности по защите жизней, — рассказал Зеленский.

Двухпартийная поддержка и санкционный удар по РФ

Еще одним пунктом программы стала масштабная встреча с представителями Сената, в которой приняли участие более 60 сенаторов от обеих партий. Главной темой разговора стали противоракетная защита украинских городов и ответ России на ее террор.

Этот день в Капитолии оказался крайне символичным. Именно в день прощания с Линдси Грэмом Сенат перешел к процедурному голосованию по разработанному им законопроекту об усилении санкций против РФ.

Владимир Зеленский лично присутствовал в зале во время подсчета голосов.

— 86 сенаторов поддержали документ. Это первый шаг к реализации планов Линдси и, безусловно, шаг к миру. Важно, чтобы этот инструмент сработал, — резюмировал глава государства, поблагодарив законодателей за готовность помогать Украине.

Ранее мы рассказывали о другом чрезвычайно важном событии в мировой геополитике. Все подробности читайте в материале: встреча Трампа и Си Цзиньпина 2026.

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