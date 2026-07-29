Для тебя Новости

Зеленский встретился с Трампом в Белом доме: главные заявления

Юлия Хоменко, редактор сайта 29 июля 2026, 10:00 3 мин.
Зеленский в США: переговоры с Трампом
Фото Сайт президента Украины

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь