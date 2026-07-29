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Зеленський зустрівся з Трампом у Білому домі: головні заяви

Юлія Хоменко, редакторка сайту 29 Липня 2026, 10:00 3 хв.
Зеленський у США: переговори з Трампом
Фото Сайт президента України

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