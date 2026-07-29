Зеленський зустрівся з Трампом у Білому домі: головні заяви

Президент України Володимир Зеленський провів низку стратегічних зустрічей у Вашингтоні. Головними темами візиту стали посилення антибалістичного захисту, спільне виробництво зброї з американськими оборонними гігантами та активізація дипломатичного процесу для завершення війни.

Зустріч Зеленського та Трампа: про що вони говорили

Центральною подією поїздки стала зустріч із Президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. За словами українського лідера, діалог був змістовним і стосувався як дипломатії, так і цілком практичних потреб фронту. Зокрема, лідери обговорили надання ліцензій на виробництво перехоплювачів для систем ППО Patriot.

Окремо Володимир Зеленський висловив американському колезі співчуття через втрату сенатора Ліндсі Грема, назвавши його справжнім другом нашої країни.

— Дякую за все, що ми робимо разом, щоб захистити життя українців і досягти миру. Також говорили про дипломатію – важливо активізувати дипломатичний процес. Наші команди узгодять деталі подальшої комунікації, — зазначив Президент України, додавши, що вдячний Сполученим Штатам за міцну підтримку.

До переговорів долучилася й українська делегація. Як розповів керівник Офісу Президента Кирило Буданов, сторони детально пройшлися по безпекових кроках, які мають наблизити справедливий мир.

— Разом з американськими партнерами маємо чітке розуміння необхідності якнайшвидшого та справедливого закінчення війни. Домовилися про інтенсифікацію перемовного процесу на всіх рівнях, — підкреслив Буданов.

Трамп прокоментував зустріч із Зеленським: як оцінив переговори

Про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social, передає “Європейська правда”.

— Для мене велика честь зустрітися з президентом України Зеленським. Ми обговорили багато питань. Зустріч пройшла дуже добре, — написав американський лідер.

Курс на спільне виробництво: зустріч із Lockheed Martin

Окрім політичних переговорів, українська делегація зустрілася з керівництвом корпорації Lockheed Martin. Це підприємство є одним із найпотужніших в американському оборонному секторі — саме вони виробляють ракети для систем Patriot, комплекси ATACMS, HIMARS та винищувачі F-16.

Наразі Київ та Вашингтон готуються до нового етапу співпраці, який передбачає обмін технологіями.

— Україні є чим поділитися з тими, хто допомагає нам захищати життя. Говорили про наші спільні можливості щодо Patriot та інших систем. Наші команди вже працюють над конкретними рішеннями, щоб якнайшвидше перейти до спільного виробництва та збільшити наші можливості в захисті життів, — розповів Зеленський.

Двопартійна підтримка та санкційний удар по РФ

Ще одним пунктом програми стала велика зустріч із представниками Сенату, на якій були присутні понад 60 сенаторів від обох партій. Головний фокус розмови — антибалістичний захист українських міст та відповідь Росії на її терор.

Цей день у Капітолії видався вкрай символічним. Саме в день прощання з Ліндсі Гремом Сенат перейшов до процедурного голосування за розроблений ним законопроєкт щодо посилення санкцій проти РФ.

Володимир Зеленський особисто був присутній у залі під час підрахунку голосів.

— 86 сенаторів підтримали документ. Це перший крок до реалізації планів Ліндсі й точно крок до миру. Важливо, щоб цей інструмент спрацював, — резюмував глава держави, подякувавши законодавцям за готовність допомагати Україні.

Раніше ми розповідали про іншу надважливу подію у світовій геополітиці. Усі подробиці читай в матеріалі: зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна 2026.

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