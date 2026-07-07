Для тебе Економія

Тарифи з 1 серпня 2026: що буде з цінами на газ, світло та воду

Юлія Хоменко, редакторка сайту 07 Липня 2026, 17:00 3 хв.
Тариф з 1 серпня 2026: що буде з цінами на газ, світло та воду
Фото Pexels

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