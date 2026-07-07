Тарифи з 1 серпня 2026: що буде з цінами на газ, світло та воду

Від 1 серпня 2026 року для більшості українців тариф на газ залишиться без змін, а тариф на електроенергію також не переглядатимуть. Водночас у низці міст зміниться тариф на воду з 1 серпня через рішення місцевої влади.

Тариф на газ з 1 серпня: чи зміниться ціна

Українці, які є клієнтами ГК “Нафтогаз України” (близько 98% побутових споживачів), і надалі платитимуть 7,96 грн за кубометр газу. Компанія повідомила, що тарифний план “Фіксований” продовжує діяти щонайменше до 30 квітня 2027 року, тому найближчим часом підвищення ціни на газ для населення не передбачено.

Водночас у “Нафтогазі” зазначають, що змінити тариф можуть лише індивідуально, якщо споживач самостійно перейде на інший тарифний план.

Тариф на електроенергію з 1 серпня: чи буде підвищення

Тариф на електроенергію з 1 серпня також залишається незмінним. Уряд не ухвалював рішень щодо підвищення вартості електроенергії для населення.

Разом із тим у Кабінеті Міністрів раніше зазначали, що після завершення війни Україна поступово має перейти до ринкового ціноутворення, оскільки міжнародні партнери рекомендують розробити відповідний план.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в коментарі OBOZ.UA наголошував, що зараз першочерговим завданням є реформа енергетичного ринку, а не підвищення тарифів для населення.

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Тариф на воду з 1 серпня: де зростуть ціни

На відміну від газу та світла, тариф на воду зможе змінюватися залежно від рішення місцевої влади. У НКРЕКП наразі не планують загальнонаціонального перегляду тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Проте органи місцевого самоврядування мають право самостійно встановлювати нові розцінки для комунальних підприємств.

Через це вартість води в різних містах України суттєво відрізняється.

Станом на серпень діють такі тарифи:

Київ — 30,38 гривень за кубометр холодної води;

Дніпро — 29,02 гривень за водопостачання та 18,16 гривень за водовідведення (разом 47,18 гривень);

Львів — 32,83 гривень за водопостачання та 20,69 грн за водовідведення.

Якщо в оселі немає лічильника, плату розраховують за встановленими нормами споживання, які визначають органи місцевого самоврядування.

У серпні підвищення тарифів на воду очікується в окремих громадах.

Зокрема:

У Південному (Одеська область) тариф зросте на 13,5% — до 61,44 гривень за кубометр. В Арцизі пропонують підвищити вартість водопостачання з 34,52 до 52,81, а водовідведення — з 23,95 до 46,38 грн;

В Ізмаїлі водопостачання подорожчало з 27,5 гривень до 34,3 гривень, а водовідведення — з 33,4 грн до 42,3 грн;

У Звягелі (Житомирська область) водопостачання коштуватиме 31,14 за кубометр, а водовідведення — 38,88.

Таким чином, нові тарифи з 1 серпня 2026 року для більшості українців не передбачають змін вартості газу та електроенергії. Водночас окремі міста вже переглянули або переглядають ціни на водопостачання та водовідведення.

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