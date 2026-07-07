Для тебя Экономия

Тарифы с 1 августа 2026 года: что будет с ценами на газ, свет и воду

Юлия Хоменко, редактор сайта 07 июля 2026, 17:00 3 мин.
Тариф с 1 августа 2026 года: что будет с ценами на газ, свет и воду
Фото Pexels

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