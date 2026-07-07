Тарифы с 1 августа 2026 года: что будет с ценами на газ, свет и воду

С 1 августа 2026 года для большинства украинцев тариф на газ останется без изменений, а тариф на электроэнергию также пересматривать не будут. В то же время в ряде городов изменится тариф на воду с 1 августа из-за решений местных властей.

Тариф на газ с 1 августа: изменится ли цена

Украинцы, являющиеся клиентами ГК Нафтогаз Украины (около 98% бытовых потребителей), и дальше будут платить 7,96 гривен за кубометр газа. Компания сообщила, что тарифный план Фиксированный продолжит действовать как минимум до 30 апреля 2027 года, поэтому в ближайшее время повышения цены на газ для населения не предусмотрено.

В то же время в Нафтогазе отмечают, что изменить тариф могут только в индивидуальном порядке, если потребитель самостоятельно перейдет на другой тарифный план.

Тариф на электроэнергию с 1 августа: будет ли повышение

Тариф на электроэнергию с 1 августа также остается без изменений. Правительство не принимало решений о повышении стоимости электроэнергии для населения.

Вместе с тем в Кабинете Министров ранее отмечали, что после окончания войны Украина постепенно должна перейти к рыночному ценообразованию, поскольку международные партнеры рекомендуют разработать соответствующий план.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в комментарии OBOZ.UA подчеркнул, что сейчас первоочередной задачей является реформа энергетического рынка, а не повышение тарифов для населения.

Тариф на воду с 1 августа: где вырастут цены

В отличие от газа и электроэнергии, тариф на воду может меняться в зависимости от решения местных властей. В НКРЭКУ пока не планируют общенационального пересмотра тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение. Однако органы местного самоуправления имеют право самостоятельно устанавливать новые расценки для коммунальных предприятий.

Из-за этого стоимость воды в разных городах Украины существенно отличается.

По состоянию на август действуют следующие тарифы:

Киев — 30,38 гривен за кубометр холодной воды;

Днепр — 29,02 гривен за водоснабжение и 18,16 гривен за водоотведение (всего 47,18 грн );

Львов — 32,83 за водоснабжение и 20,69 гривен за водоотведение.

Если в доме нет счетчика, плата рассчитывается по установленным нормам потребления, которые определяют органы местного самоуправления.

В августе повышение тарифов на воду ожидается в отдельных громадах.

В частности:

В Южном (Одесская область) тариф вырастет на 13,5% — до 61,44 гривен за кубометр;

В Арцизе предлагают повысить стоимость водоснабжения с 34,52 гривен до 52,81 грн, а водоотведения — с 23,95 до 46,38 гривен;

В Измаиле водоснабжение подорожало с 27,5 до 34,3 грн, а водоотведение — с 33,4 до 42,3 гривен;

В Звягеле (Житомирская область) водоснабжение будет стоить 31,14 за кубометр, а водоотведение — 38,88 гривен.

Таким образом, новые тарифы с 1 августа 2026 года для большинства украинцев не предусматривают изменений стоимости газа и электроэнергии. В то же время отдельные города уже пересмотрели или пересматривают цены на водоснабжение и водоотведение.

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