Август 2026 года — едва ли не главный месяц нашей государственности и гордости. В этом месяце мы отмечаем День независимости Украины.

Однако среди двенадцати важнейших государственных и профессиональных праздников августа есть и другие особые даты.

В эти дни мы выражаем уважение людям самых почетных профессий, чье мастерство приближает нашу страну к победе над агрессором.

Календарь государственных праздников на август 2026

24 августа (Пн) — День независимости Украины

Главный праздник страны. Акт провозглашения независимости в 1991 году был написан от руки обычной шариковой ручкой в обычной школьной тетради в ночь на 24 августа. Сегодня эта дата — символ не просто политического статуса, а бескомпромиссной стойкости, которая навсегда изменила геополитическую карту мира.

Календарь профессиональных и международных праздников на август 2026

2 августа (Вс) — День Воздушных Сил ВСУ

Украинские асы Воздушных Сил стали первыми в истории мировой авиации, кто смог интегрировать американские высокоточные ракеты HARM под крылья советских истребителей МиГ-29. А в 2026 году наши пилоты уже полностью освоили западные истребители F-16.

8 августа (Сб) — День войск связи

Военные связисты обеспечивают нервную систему армии. Мало кто знает, что украинские специалисты разработали уникальные алгоритмы маскировки радиосигнала, которые позволяют кодировать сообщения так, что вражеские системы радиоэлектронной разведки видят их как обычный фоновый шум или помехи в атмосфере, сохраняя планы ВСУ в абсолютной тайне.

9 августа (Вс) — День работников ветеринарной медицины

Этот праздник не только о домашних любимцах. Наши военные ветеринары разработали уникальную в мире систему реабилитации и лечения минно-взрывных травм у служебных собак. Наши четвероногие защитники — саперы, разведчики и эвакуаторы — получают медицинскую помощь на уровне передовых человеческих госпиталей.

9 августа (Вс) — День строителя

Интересный факт: в условиях войны архитекторы и инженеры разработали новейшие модульные технологии сверхбыстрого возведения защитных сооружений и восстановления мостов. Железобетонные конструкции, которые раньше застывали неделями, теперь благодаря специальным добавкам монтируются и вводятся в эксплуатацию за считаные часы под обстрелами.

12 августа (Ср) — День молодежи

Украина перенесла этот праздник с июня на август, чтобы отмечать его в один день с Международным днем молодежи и интегрироваться в мировое пространство. Украинская молодежь официально признана самым активным волонтерским движением планеты — более 70% юношей и девушек вовлечены в создание технологических стартапов, сборы средств или помощь общинам.

15 августа (Сб) — День археолога

Этот праздник романтиков и исследователей, но в Украине он приобрел оборонное значение. Сейчас наши археологи работают вместе с военными инженерами. Во время рытья фортификаций на Юге и Востоке они спасают из зоны боевых действий уникальные артефакты скифской и казацкой эпох, которые оккупанты пытаются стереть из истории.

19 августа (Ср) — День пасечника

Украина стабильно входит в тройку мировых лидеров по экспорту меда. Но теперь и пчелы стали помощниками экологов. Украинские ученые используют пчелиный подмор (естественно погибших пчел) и прополис для проведения биомониторинга — по состоянию ульев они точно определяют уровень химического загрязнения почв в зонах, где происходили боевые действия.

29 августа (Сб) — День авиации

Праздник объединяет гражданских пилотов, конструкторов и авиастроителей. Несмотря на уничтожение легендарного самолета Ан-225 «Мрия», украинское конструкторское бюро «Антонова» уже полностью оцифровало все чертежи и с помощью международных доноров создало виртуальную 3D-модель обновленного самолета, строительство которого начнется сразу после стабилизации ситуации.

29 августа (Сб) — День памяти защитников Украины

Дата приурочена к годовщине выхода из Иловайского котла, а символом дня является подсолнух. Тогда поля подсолнечника стали последним пристанищем для многих. Сегодня этот день — не о плаче, а о памяти, запечатленной в ДНК; по всей стране запускают цифровые Книги Памяти, где с помощью QR-кодов можно услышать живые голоса и истории каждого павшего Героя.

30 августа (Вс) — День шахтера

Из-за эвакуации многих предприятий Востока украинские горняки в других городах бьют рекорды по добыче угля в чрезвычайно сложных геологических пластах малой мощности, и обеспечивают топливом наши ТЭС во время энергетического террора.

31 августа (Пн) — День румынского языка в Украине

Этот праздник подчеркивает нашу многокультурность и европейское единство. Румынская община Буковины и Одесской области является одной из крупнейших, а сотни этнических румын — граждан Украины — сейчас защищают нашу землю, доказывая, что язык культуры объединяет нас в стремлении к свободе.

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