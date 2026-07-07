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Парк Богдана Хмельницкого в Кривом Роге: что посмотреть, история и как добраться

Юлия Хоменко, редактор сайта 07 июля 2026, 19:00 2 мин.
Что посмотреть в парке Богдана Хмельницкого в Кривом Рог

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