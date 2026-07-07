Парк Богдана Хмельницкого в Кривом Роге: что посмотреть, история и как добраться

Если ищешь место для неспешной прогулки или семейного отдыха в Кривом Роге, стоит обратить внимание на парк Богдана Хмельницкого. Это одна из самых известных зеленых зон города, где сочетаются история, развлечения и культурная жизнь.

Парк Богдана Хмельницкого Кривой Рог: история

История парка тесно связана с развитием Соцгорода и металлургической промышленности Кривого Рога. Его создавали как место отдыха для работников крупных предприятий, а со временем он превратился в одно из главных культурных пространств города.

На протяжении многих лет здесь проводят городские праздники, концерты, спортивные мероприятия, фестивали и другие массовые события. Для многих жителей парк стал местом, с которым связаны детские воспоминания и семейные традиции.

Парк Хмельницкого Кривой Рог: адрес и как добраться

Парк расположен в Металлургическом районе Кривого Рога, в центральной части Соцгорода. Адрес парка Богдана Хмельницкого в Кривом Роге: район проспекта Металлургов, между улицами Соборности и Святогеоргиевской.

Добраться сюда несложно. Рядом находится станция скоростного трамвая “Парк Богдана Хмельницкого”, а также останавливаются автобусы, маршрутные такси и городской трамвай.

Что посмотреть в Парке Богдана Хмельницкого

Парк занимает большую территорию, поэтому здесь найдутся локации как для активного досуга, так и для спокойных прогулок.

Среди самых интересных мест:

большой городской фонтан, который стал одной из визитных карточек парка;

памятник Богдану Хмельницкому;

Дворец культуры металлургов;

стадион “Металлург”;

бассейн “Богатырь”;

современная детская площадка;

аттракционы для детей и взрослых;

тир и другие развлекательные локации;

летняя сцена, где регулярно проходят концерты и творческие мероприятия.

Отдельного внимания заслуживают пруды, расположенные рядом с парком. Возле водоемов часто гуляют местные жители, особенно в вечернее время.

Популярность парка объясняется не только его расположением, но и разнообразием возможностей для отдыха. Здесь можно провести несколько часов с семьей, покататься на аттракционах, отдохнуть в тени деревьев или посетить городское мероприятие.

Именно поэтому парк Богдана Хмельницкого в Кривом Роге уже много лет остается одним из самых посещаемых мест города, куда приходят как местные жители, так и туристы, желающие поближе познакомиться с Кривым Рогом.

Главное фото:Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького.

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