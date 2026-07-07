Парк Богдана Хмельницького у Кривому Розі: що подивитися, історія та як дістатися

Якщо шукаєш місце для неспішної прогулянки або сімейного відпочинку у Кривому Розі, варто звернути увагу на парк Богдана Хмельницького. Це одна з найвідоміших зелених зон міста, де поєдналися історія, розваги та культурне життя.

Парк Богдана Хмельницького Кривий Ріг: історія

Історія парку тісно пов’язана з розвитком Соцміста та металургійної промисловості Кривого Рогу. Його створювали як місце відпочинку для працівників великих підприємств, а згодом він перетворився на один із головних культурних просторів міста.

Протягом багатьох років тут проводять міські свята, концерти, спортивні заходи, фестивалі та інші масові події. Для багатьох жителів парк став місцем, із яким пов’язані дитячі спогади та сімейні традиції.

Парк Хмельницького Кривий Ріг: адреса та як дістатися

Парк розташований у Металургійному районі Кривого Рогу, в центральній частині Соцміста. Адреса парку Богдана Хмельницького у Кривому Розі: район проспекту Металургів, між вулицями Соборності та Святогеоргіївською.

Дістатися сюди нескладно. Поруч працює станція швидкісного трамвая “Парк Богдана Хмельницького”, а також зупиняються автобуси, маршрутні таксі та міський трамвай.

Що подивитися у Парку Богдана Хмельницького

Парк займає велику територію, тому тут знайдуться локації як для активного дозвілля, так і для спокійних прогулянок.

Серед найцікавіших місць:

великий міський фонтан, який став однією з візитівок парку;

пам’ятник Богдану Хмельницькому;

Палац культури металургів;

стадіон Металург;

басейн Богатир;

сучасний дитячий майданчик;

атракціони для дітей і дорослих;

тир та інші розважальні локації;

літня сцена, де регулярно проходять концерти та творчі заходи.

Окремої уваги заслуговують ставки, які розташовані поруч із парком. Біля водойм часто прогулюються місцеві жителі, особливо у вечірній час.

Популярність парку пояснюється не лише його розташуванням, а й різноманіттям можливостей для відпочинку. Тут можна провести кілька годин із родиною, покататися на атракціонах, відпочити в затінку дерев або відвідати міський захід.

Саме тому парк Богдана Хмельницького у Кривому Розі вже багато років залишається одним із найвідвідуваніших місць міста, куди приходять як місцеві жителі, так і туристи, які хочуть ближче познайомитися з Кривим Рогом.

Головне фото: парк Богдана Хмельницького у Кривому Розі.

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