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Парк Богдана Хмельницького у Кривому Розі: що подивитися, історія та як дістатися

Юлія Хоменко, редакторка сайту 07 Липня 2026, 19:00 2 хв.
Що подивитися в парку Богдана Хмельницького у Кривому Розі

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