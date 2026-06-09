Маріїнський парк у Києві: які таємниці приховує палацовий сад

Маріїнський парк оточує Маріїнський палац, офіційну резиденцію Президента України. Для гостей міста скажемо, що він розташований за пів кілометра від станції метро Арсенальна, по вулиці Михайла Грушевського і охоплює майже 11 га площі.

У парка різнобарвна і драматична історія, знаючи яку ти будеш дивитися на нього іншими очима, а місцина відкриє тобі свої таємниці.

Маріїнський парк у Києві: історія

У 1744 році російська імператриця Єлизавета Петрівна мандрувала Україною зі своїм таємним чоловіком — українським козаком Олексієм Розумовським. Київ їй так сподобався, що вона замовила будівництво розкішної резиденції в стилі бароко.

Проєкт створив геніальний італієць Бартоломео Растреллі. Щоправда, сам майстер в Україні ніколи не бував, тому креслення втілював у життя на місці архітектор Іван Мічурін. Разом із палацом, який завершили близько 1755 року, заклали й Міський сад.

Але найіронічніше те, що ані Єлизавета, ані Розумовський так жодного разу й не переступили поріг спорудженого для них палацу.

До 1874 року у Маріїнському палаці не виникало потреби, а перед ним не було жодних романтичних алей — там зяяв голий, пильний військовий плац. Усе змінилося через сімейну драму Романових. Російський імператор Олександр II закрутив роман на стороні, і, щоб відселити законну дружину Марію Олександрівну подалі від очей, наказав реконструювати київський палац.

Марія Олександрівна так завзято взялася за облаштування території навколо свого “вигнання”, що заснувала тут затишний парк. Хоч прожити їй там довго не судилося, кияни оцінили її працю, і охрестили Маріїнськими — ця назва зрештою витіснила всі офіційні.

Сьогодні парк став улюбленим місцем для прогулянок. Тут є все: від унікального чавунного фонтана до милих пам’ятників каштанам і скульптури Режисер. Поруч — будівля Верховної Ради та оглядовий майданчик.

Щоправда, панорама з майданчика тепер із сюрпризом. Половину мальовничого краєвиду на Дніпро затуляє знаменитий вертолітний майданчик Януковича з бізнес-центром. Зведений у 2010 році для президента-втікача, цей монстр досі незаконно височіє посеред заповідної зони.

Споруду давно можна було б демонтувати, але вона й досі залишається пам’ятником епохи великого хабарництва просто в серці Києва.

Що цікавого у Маріїнському парку

Парк при санаторії у XIX столітті

Сьогодні Маріїнський палац — це головна церемоніальна резиденція Президента. Але у середині XIX століття (з 1834 по 1867 роки) імператорська родина палацом майже не користувалася, і його… здали в оренду Акціонерному товариству мінеральних вод.

У царських залах облаштували курортні кабінети, де стояло десять ванн. Їх наповнювали цілющою водою, яку спеціально возили з джерел Києво-Печерської лаври. Тож у парку прогулювалися не іноземні делегації, а ті, хто лікували нерви та суглоби.

Фонтан-помста: Фараон з обличчям чиновника

У центрі парку стоїть знаменитий чавунний фонтан Термена, виготовлений у 1900 році. Якщо підійти ближче і добре придивитися до маскаронів (людських облич, з яких тече вода), можна помітити кумедну, майже карикатурну гримасу з витріщеними очима та вусами.

За легендою, майстри ливарного заводу так помстилися тогочасному київському чиновнику на прізвисько Фараон, який відзначився неймовірним самодурством та постійно чіплявся до робочих. Архітектор Олександр Шиле підтримав цей жарт. Кажуть, коли чиновник приймав об’єкт, його обличчя перекосило від люті, бо він упізнав себе, але демонтувати величезну чавунну конструкцію було вже запізно.

Маріїнський парк як некрополь

Сучасні матусі з візочками та закохані пари навіть не здогадуються, що ходять по території колишнього цвинтаря. З приходом більшовиків палац перетворили на катівню, а в самому парку влаштовували масові розстріли.

Тут вирили дві гігантські ями під братські могили. Радянська пропаганда запевняла, що там лежать виключно герої-революціонери. Насправді туди без жодного обліку та імен скидали всіх підряд: червоноармійців, їхніх ворогів, цивільних та випадкових жертв терору. Довгий час над парком стояв жахливий сморід, а поодинокі людські рештки знаходять під газонами й досі.

Маріїнський парк: адреса і як доїхати

Більшість киян і туристів вважають Маріїнкою все, що зеленіє навколо палацу. Але це географічна помилка!

Насправді Маріїнський парк — це лише та частина, що лежить перед головним входом палацу і тягнеться в бік метро Арсенальна.

А от з іншого боку палацу, де стадіон Динамо та Європейська площа розкинувся Міський сад, закладений ще на сто років раніше. палац просто стоїть на їхньому кордоні.

У 2026 році Маріїнський парк відкритий для відвідувачів, але не повністю. Прогулятися ним можна, проте через воєнний стан та безпекові заходи діють суворі обмеження.

Та частина парку, що безпосередньо прилягає до будівлі Верховної Ради та Маріїнського палацу (урядовий квартал), закрита для проходу. Там стоять пости охорони, паркани та обмежувальні стрічки. Підійти впритул до Верховної Ради чи парадного входу палацу з парку не вдасться.

Більша частина паркових алей, ближче до метро Арсенальна, оглядовий майданчик та Міський парк, що йде далі за палацом, залишаються вільними для прогулянок. Там працюють фонтани, кав’ярні на колесах, і там вільно гуляють люди.

Сама резиденція Президента повністю закрита для туристів, внутрішні екскурсії палацом наразі не проводять.

Найзручніше доїхати до Маріїнського парку на метро до станції Арсенальна. Від неї до парку приблизно 300–1000 метрів пішки, дорога займає близько 5–15 хвилин.

Також можна дістатися наземним транспортом до зупинки Стадіон Арсенал. Через неї проходять автобуси №24, 24А, 55, 62 та маршрутка №238. Від зупинки до парку — кілька хвилин пішки.

Головне фото: Рinterest.

Фото в тексті: Мistokyia.ua.

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