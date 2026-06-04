Парк Феофанія: історія розвитку садово-паркової зони та як туди дістатись

Серед численних зелених зон української столиці особливе місце посідає парк Феофанія — унікальний садово-парковий комплекс та пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення, що входить до складу природно-заповідного фонду України.

Розташований на південно-західній околиці Голосіївського району за адресою вулиця Академіка Лебедєва, 37, цей простір площею близько 150 гектарів контролюється державною установою Інститут еволюційної екології НАН України — про історію Феофанії та те, на що в парку можна подивитися читай в матеріалі.

Парк Феофанія: все про садово-парковий комплекс столиці

Історія виникнення парку Феофанія

Багатовікова історія цієї місцевості зафіксована у документах ще з 1417 року, коли вона була відома під назвою Лазарівщина.

Своє сучасне ім’я територія отримала на початку XIX століття, а саме у 1803 році, коли київський митрополит Гавриїл благословив перейменування угідь на честь настоятеля Михайлівського Золотоверхого монастиря, єпископа Феофана Шиянова, який звів тут Михайлівську церкву та свою заміську резиденцію.

З 1860-х років Феофанія повністю перейшла у володіння Михайлівського монастиря, перетворившись на чернечий скит із келіями, готелями для паломників та трапезною.

У 1919 році радянська влада націоналізувала ці землі, створивши тут державне приміське сільськогосподарське підприємство.

Під час Другої світової війни восени 1941 року заповідні пагорби перетворилися на запеклу лінію оборони Києва, внаслідок чого більшість історичних споруд зазнали руйнувань від важких мінометних ударів.

Лише у 1972 році місцевості надали статус парку-пам’ятки, а глобальна капітальна реконструкція з прокладанням брукованих доріжок, підведенням комунікацій, встановленням витончених альтанок та очищенням водойм відбулася у 2003 році.

На що подивитися у парку Феофанія

Головною візуальною та духовною домінантою парку, яка проглядається з багатьох оглядових точок і приваблює фотографів відсутністю міського фону, є величний Свято-Пантелеймонівський собор.

Ця монументальна святиня була закладена у 1914 році, сильно постраждала під час воєнних дій, але у 1990 році була повернута церкві й повністю відреставрована. З 2002 року Свято-Пантелеймонівський скит офіційно став самостійним чоловічим монастирем, де згодом відбудували чернечий корпус із дзвіницею.

Іншою невід’ємною візитівкою парку є унікальний каскад із п’яти мальовничих озер, які у народі називають Палладінськими на честь видатного українського вченого Олександра Палладіна, чия державна дача колись розташовувалася неподалік.

Одним із центральних композиційних елементів озерної зони є великий каскадний фонтан Родовід.

Окрім естетичного відпочинку на березі, Феофанія здавна славиться своїми цілющими Живоносними джерелами та спеціально облаштованими дерев’яними купальнями, де відвідувачі можуть прийняти оздоровчий купіль або втамувати спрагу чистою джерельною водою.

Як доїхати до парку Феофанія

Паркова територія відкрита для гостей щодня з 08:00 до 23:00, а актуальну вартість квитків та чинний перелік пільг завжди можна уточнити на офіційному сайті установи.

Вхід до заповідної зони є платним, причому кошти спрямовуються на утримання та відновлення природно-заповідного фонду.

Доїхати до парку, розташованого поруч із клінічною лікарнею Феофанія та Головною астрономічною обсерваторією НАН України, можна як на власному автомобілі за навігатором до вулиці Академіка Лебедєва, так і громадським транспортом.

Зокрема, від станцій метро Деміївська, Виставковий центр чи Видубичі курсують регулярний автобус №38 та маршрутні таксі №444 і №567Д відповідно, безпосередньо до зупинки на вулиці Метрологічній.

Фото: Феофанія.

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