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На Лук’янівці в Києві після обстріоу облаштовують тимчасовий наземний пішохідний перехід

Юлія Хоменко, редакторка сайту 20 Липня 2026, 11:00 2 хв.
Біля метро "Лук'янівська" з'явиться тимчасовий наземний пішохідний перехід
Фото Pexels

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