На Лук’янівці в Києві після обстріоу облаштовують тимчасовий наземний пішохідний перехід

Поблизу станції метро “Лук’янівська” у Києві тривають роботи з облаштування тимчасового наземного пішохідного переходу. Таке рішення ухвалили після того, як підземний перехід зазнав пошкоджень унаслідок російського ракетного удару по столиці. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Наземний пішохідний перехід Лук’янівка: як організують рух біля пошкодженого метро

За інформацією міської влади, новий наземний пішохідний перехід на Лук’янівці має забезпечити безпечне пересування людей, поки триває відновлення пошкодженої інфраструктури.

На першому етапі перехід працюватиме без світлофорного регулювання. Водночас комунальні служби вже готуються до встановлення тимчасового світлофорного об’єкта. Для цього необхідно змонтувати спеціальні консолі, підвести електроживлення та виконати низку технічних робіт.

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Як працюватиме наземний пішохідний перехід біля метро “Лук’янівська”

Після погодження схеми організації дорожнього руху з патрульною поліцією дорожники нанесуть розмітку та встановлять відповідні знаки, що позначають пішохідний перехід. Після завершення всіх робіт він стане регульованим.

У КМДА уточнили, що тимчасовий наземний пішохідний перехід біля метро “Лук’янівська“ облаштовують неподалік зупинки громадського транспорту, щоб мешканцям було зручніше та безпечніше переходити дорогу.

Нагадаємо, у ніч проти 19 липня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні. За даними Повітряних сил, ворог випустив 166 засобів повітряного нападу — 41 ракету та 125 безпілотників різних типів. Основним напрямком удару став Київ.

Українська протиповітряна оборона знищила або подавила 126 повітряних цілей, серед яких 18 ракет і 108 безпілотників. Водночас зафіксовано влучання ракет і дронів на низці локацій, зокрема у столиці.

Одним із наслідків атаки стало пошкодження наземного вестибюля станції метро “Лук’янівська” та підземного пішохідного переходу. Через це станцію тимчасово закрили для пасажирів, а поїзди зеленої лінії наразі проїжджають її без зупинки.

У метрополітені та міській адміністрації запевнили, що роботи з ліквідації наслідків тривають. Про відновлення роботи станції та відкриття руху в звичному режимі мешканців поінформують окремо.

Нагадаємо, вночі 2 липня Росія здійснила масовану атаку на Київ, застосувавши дрони та ракети.

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