Ікра кабачкова на зиму як в магазині: три перевірені рецепти на будь-який смак

Домашня ікра кабачкова на зиму як в магазині — одна з найпопулярніших овочевих заготовок, яка не втрачає популярності роками. Її цінують за ніжну текстуру, насичений смак і універсальність: закуска чудово поєднується зі свіжим хлібом, картоплею, м’ясом чи кашами.

Тож, як приготувати кабачкову ікру як в магазині на зиму, читай далі.

Кабачкова ікра як в магазині на зиму: класичний рецепт

Саме цей варіант часто обирають господині, які хочуть приготувати кабачкову ікру як в магазині на зиму для тривалого зберігання. Завдяки тривалому тушкуванню овочів і додаванню томатної пасти закуска набуває насиченого смаку, приємного аромату та однорідної консистенції.

Готова ікра чудово зберігається всю зиму, а за смаком майже не поступається магазинній.

Інгредієнти:

3 кг кабачків;

5 кг цибулі;

250 г томатної пасти;

200 мл рослинної олії;

2 ст. л. цукру;

2 ст. л. оцту;

сіль і чорний перець — до смаку.

Очистіть кабачки від шкірки, наріжте шматочками та пропустіть через м’ясорубку. Цибулю дрібно наріжте й обсмажте на рослинній олії до золотистого кольору, після чого також подрібніть на м’ясорубці.

З’єднайте кабачкову масу з цибулею, перекладіть у каструлю з товстим дном і тушкуйте на слабкому вогні приблизно дві години, регулярно помішуючи.

Потім додайте томатну пасту, олію, цукор та оцет. Перемішайте й залиште тушкуватися ще на 30 хвилин. За 10 хвилин до завершення приготування посоліть, поперчіть і, за бажанням, додайте улюблені спеції.

Гарячу ікру розкладіть у стерилізовані банки та герметично закрийте.

Ікра з кабачків як в магазині: рецепт для швидкого приготування

Якщо не плануєте консервацію, а хочете скуштувати закуску вже сьогодні, стане у пригоді ікра з кабачків як в магазині рецепт, який не потребує багато часу.

Ігредієнти:

1 кабачок;

1 цибулина;

1 морква;

1 зубчик часнику;

1 ст. л. томатної пасти;

1 ч. л. меленої паприки;

1 ст. л. рослинної олії;

сіль — за смаком.

Спочатку обсмаж нарізану цибулю, потім додай натерту моркву. Кабачок очистити, натри або наріж невеликими кубиками та викладіть до інших овочів.

Додай подрібнений часник, паприку, сіль і томатну пасту. Влий трохи води, перемішайте та тушкуйте приблизно 20 хвилин.

Готову овочеву масу перебийте блендером до кремової консистенції. Перед подачею охолодіть у холодильнику — так смак стане більш насиченим.

Кабачкова ікра як з магазину на зиму за ДСТУ

Багато господинь вважають, що саме цей рецепт кабачкової ікри як в магазині на зиму найбільше нагадує смак знайомої магазинної консервації.

Інгредієнти:

1 кг очищених кабачків;

300 г моркви;

300 г цибулі;

80 г томатної пасти;

70 мл рослинної олії;

1 ст. л. цукру;

1 ч. л. солі;

¼ ч. л. чорного меленого перцю;

1 ст. л. 9% оцту.

Цибулю наріж кубиками, моркву натріть на великій тертці, а кабачки наріжте кубиками розміром близько 1–1,5 см.

Спочатку обсмажте цибулю до золотистого кольору, потім додайте моркву й готуйте ще кілька хвилин. Після цього введіть томатну пасту та обсмажуйте ще приблизно три хвилини.

Перекладіть овочі до каструлі, додайте кабачки, сіль, цукор і перець. Тушкуйте під кришкою на невеликому вогні до повної м’якості овочів.

Гарячу масу подрібніть блендером, доведіть до кипіння, влийте оцет і ще раз перемішайте.

Готову ікру розкладіть у стерилізовані банки, герметично закрийте, переверніть догори дном, укутайте ковдрою та залиште до повного охолодження.

Як приготувати кабачкову ікру як в магазині на зиму: корисні поради

Щоб кабачкова ікра як з магазину на зиму вийшла особливо ніжною, використовуй молоді кабачки без великого насіння. Якщо овочі вже достиглі, обов’язково видаліть тверде насіння та шкірку.

Також не поспішайте зі спеціями — класичний смак магазинної ікри досягається завдяки простому складу та тривалому тушкуванню. Після подрібнення блендером масу можна ще раз прогріти кілька хвилин — це зробить її ще більш однорідною.

Завдяки цим рецептам ви легко приготуєте кабачкову ікру як в магазині на зиму, яка порадує ніжною консистенцією, яскравим смаком і стане чудовою домашньою заготівлею на холодну пору року.

Раніше ми розповідали, як приготувати кабачки у сирному соусі з копченою паприкою.

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