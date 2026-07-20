Стиль життя Їжа та рецепти

Ікра кабачкова на зиму як в магазині: три перевірені рецепти на будь-який смак

Юлія Хоменко, редакторка сайту 20 Липня 2026, 17:00 4 хв.
Кабачкова ікра як з магазину на зиму
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