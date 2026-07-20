Ікра кабачкова на зиму як в магазині: три перевірені рецепти на будь-який смак

Домашня ікра кабачкова на зиму як в магазині — одна з найпопулярніших овочевих заготовок, яка не втрачає популярності роками. Її цінують за ніжну текстуру, насичений смак і універсальність: закуска чудово поєднується зі свіжим хлібом, картоплею, м’ясом чи кашами.
Тож, як приготувати кабачкову ікру як в магазині на зиму, читай далі.
Кабачкова ікра як в магазині на зиму: класичний рецепт
Саме цей варіант часто обирають господині, які хочуть приготувати кабачкову ікру як в магазині на зиму для тривалого зберігання. Завдяки тривалому тушкуванню овочів і додаванню томатної пасти закуска набуває насиченого смаку, приємного аромату та однорідної консистенції.
Готова ікра чудово зберігається всю зиму, а за смаком майже не поступається магазинній.
Інгредієнти:
- 3 кг кабачків;
- 5 кг цибулі;
- 250 г томатної пасти;
- 200 мл рослинної олії;
- 2 ст. л. цукру;
- 2 ст. л. оцту;
- сіль і чорний перець — до смаку.
Очистіть кабачки від шкірки, наріжте шматочками та пропустіть через м’ясорубку. Цибулю дрібно наріжте й обсмажте на рослинній олії до золотистого кольору, після чого також подрібніть на м’ясорубці.
З’єднайте кабачкову масу з цибулею, перекладіть у каструлю з товстим дном і тушкуйте на слабкому вогні приблизно дві години, регулярно помішуючи.
Потім додайте томатну пасту, олію, цукор та оцет. Перемішайте й залиште тушкуватися ще на 30 хвилин. За 10 хвилин до завершення приготування посоліть, поперчіть і, за бажанням, додайте улюблені спеції.
Гарячу ікру розкладіть у стерилізовані банки та герметично закрийте.
Ікра з кабачків як в магазині: рецепт для швидкого приготування
Якщо не плануєте консервацію, а хочете скуштувати закуску вже сьогодні, стане у пригоді ікра з кабачків як в магазині рецепт, який не потребує багато часу.
Ігредієнти:
- 1 кабачок;
- 1 цибулина;
- 1 морква;
- 1 зубчик часнику;
- 1 ст. л. томатної пасти;
- 1 ч. л. меленої паприки;
- 1 ст. л. рослинної олії;
- сіль — за смаком.
Спочатку обсмаж нарізану цибулю, потім додай натерту моркву. Кабачок очистити, натри або наріж невеликими кубиками та викладіть до інших овочів.
Додай подрібнений часник, паприку, сіль і томатну пасту. Влий трохи води, перемішайте та тушкуйте приблизно 20 хвилин.
Готову овочеву масу перебийте блендером до кремової консистенції. Перед подачею охолодіть у холодильнику — так смак стане більш насиченим.
Кабачкова ікра як з магазину на зиму за ДСТУ
Багато господинь вважають, що саме цей рецепт кабачкової ікри як в магазині на зиму найбільше нагадує смак знайомої магазинної консервації.
Інгредієнти:
- 1 кг очищених кабачків;
- 300 г моркви;
- 300 г цибулі;
- 80 г томатної пасти;
- 70 мл рослинної олії;
- 1 ст. л. цукру;
- 1 ч. л. солі;
- ¼ ч. л. чорного меленого перцю;
- 1 ст. л. 9% оцту.
Цибулю наріж кубиками, моркву натріть на великій тертці, а кабачки наріжте кубиками розміром близько 1–1,5 см.
Спочатку обсмажте цибулю до золотистого кольору, потім додайте моркву й готуйте ще кілька хвилин. Після цього введіть томатну пасту та обсмажуйте ще приблизно три хвилини.
Перекладіть овочі до каструлі, додайте кабачки, сіль, цукор і перець. Тушкуйте під кришкою на невеликому вогні до повної м’якості овочів.
Гарячу масу подрібніть блендером, доведіть до кипіння, влийте оцет і ще раз перемішайте.
Готову ікру розкладіть у стерилізовані банки, герметично закрийте, переверніть догори дном, укутайте ковдрою та залиште до повного охолодження.
Як приготувати кабачкову ікру як в магазині на зиму: корисні поради
Щоб кабачкова ікра як з магазину на зиму вийшла особливо ніжною, використовуй молоді кабачки без великого насіння. Якщо овочі вже достиглі, обов’язково видаліть тверде насіння та шкірку.
Також не поспішайте зі спеціями — класичний смак магазинної ікри досягається завдяки простому складу та тривалому тушкуванню. Після подрібнення блендером масу можна ще раз прогріти кілька хвилин — це зробить її ще більш однорідною.
Завдяки цим рецептам ви легко приготуєте кабачкову ікру як в магазині на зиму, яка порадує ніжною консистенцією, яскравим смаком і стане чудовою домашньою заготівлею на холодну пору року.
Раніше ми розповідали, як приготувати кабачки у сирному соусі з копченою паприкою.
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