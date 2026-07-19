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Ці напої можуть знизити ризик хронічних хвороб: що вчені радять пити

Юлія Хоменко, редакторка сайту 19 Липня 2026, 19:00 3 хв.
П'ять напоїв, які можуть продовжити життя: що показали дослідження
Фото Pexels

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