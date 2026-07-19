Ці напої можуть знизити ризик хронічних хвороб: що вчені радять пити

Бажання знайти “еліксир молодості” супроводжує людство століттями. Хоча напою, який би гарантував довголіття, не існує, деякі з них можуть допомогти підтримувати здоров’я організму та знизити ризик розвитку хронічних захворювань. Про це повідомляє Health із посиланням на наукові дослідження.

Фахівці наголошують, що довголіття залежить від багатьох чинників — харчування, фізичної активності, сну, спадковості та способу життя. Водночас регулярне вживання певних напоїв може стати частиною здорових звичок.

Зелений чай

Зелений чай вважається одним із найкорисніших напоїв завдяки високому вмісту катехінів — природних антиоксидантів. Вони допомагають боротися з окисним стресом, який пришвидшує старіння клітин і пов’язаний із розвитком багатьох хронічних хвороб.

Окрему увагу вчені приділяють сполуці епігалокатехін галату (EGCG). Дослідження свідчать, що вона може підтримувати здоров’я серцево-судинної системи, головного мозку та сприяти здоровому старінню.

За даними одного з наукових оглядів, близько двох чашок чаю на день пов’язані з нижчим ризиком смерті від серцево-судинних захворювань, деяких видів раку та інших причин.

Кава

Помірне споживання натуральної кави також пов’язують із кращими показниками здоров’я. Найчастіше дослідники говорять про дві-чотири чашки несолодкої кави на день.

Кава містить поліфеноли та інші антиоксиданти, які допомагають захищати клітини від пошкоджень. Крім того, регулярне вживання цього напою пов’язують зі зниженням ризику розвитку цукрового діабету 2 типу, захворювань печінки та серця.

Також є дані, що кава може позитивно впливати на когнітивні функції та бути пов’язаною з нижчим ризиком розвитку хвороб Альцгеймера і Паркінсона. Водночас науковці зазначають, що причинно-наслідковий зв’язок поки що остаточно не доведений.

Вода

Найпростішим і водночас одним із найважливіших напоїв для здоров’я залишається звичайна вода.

Достатнє споживання рідини необхідне для нормальної роботи нирок, травної системи, суглобів і практично всіх процесів в організмі.

Дослідження показують, що люди, які підтримують належний рівень гідратації, можуть мати нижчий ризик передчасної смерті та розвитку хронічних захворювань. Недостатнє споживання води, навпаки, пов’язують із прискореним старінням організму.

Фахівці рекомендують жінкам випивати близько дев’яти чашок рідини на день, а чоловікам — приблизно тринадцять.

Чорний чай

Чорний чай виробляють із тієї ж рослини, що й зелений, однак інший спосіб обробки формує особливі антиоксиданти — теафлавіни та теарубігіни.

Саме ці сполуки, як свідчать дослідження, можуть позитивно впливати на роботу серця, стан кровоносних судин і здоров’я кишківника, зменшуючи запальні процеси.

У великому дослідженні за участю жителів Великої Британії люди, які щодня випивали щонайменше дві чашки чорного чаю, мали нижчий ризик смертності порівняно з тими, хто пив його рідше.

Кефір

До переліку корисних напоїв увійшов і кефір. Це ферментований молочний продукт, багатий на пробіотики — корисні бактерії, які підтримують здоров’я кишківника.

Науковці пояснюють, що збалансований мікробіом відіграє важливу роль у роботі імунної системи, травленні та обміні речовин. Порушення його балансу пов’язують із ожирінням, цукровим діабетом 2 типу та погіршенням когнітивних функцій.

Хоча досліджень, які безпосередньо оцінюють вплив кефіру на тривалість життя, поки небагато, експерти вважають, що його пробіотики та продукти ферментації можуть допомагати зменшувати запалення й захищати клітини від окисного стресу.

Фахівці наголошують: жоден напій сам по собі не здатен забезпечити довголіття. Найкращий ефект дає поєднання збалансованого харчування, достатньої фізичної активності, якісного сну, відмови від шкідливих звичок і регулярного вживання корисних напоїв.

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