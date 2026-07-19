Эти напитки могут снизить риск хронических болезней: что ученые советуют пить

Желание найти эликсир молодости сопровождает человечество на протяжении многих веков. Хотя напитка, который гарантировал бы долголетие, не существует, некоторые из них могут помочь поддерживать здоровье организма и снизить риск развития хронических заболеваний. Об этом сообщает Health со ссылкой на научные исследования.

Специалисты отмечают, что долголетие зависит от многих факторов — питания, физической активности, сна, наследственности и образа жизни. В то же время регулярное употребление определённых напитков может стать частью здоровых привычек.

Зеленый чай

Зеленый чай считается одним из самых полезных напитков благодаря высокому содержанию катехинов — природных антиоксидантов. Они помогают бороться с окислительным стрессом, который ускоряет старение клеток и связан с развитием многих хронических заболеваний.

Особое внимание учёные уделяют соединению эпигаллокатехин галлату (EGCG). Исследования свидетельствуют, что оно может поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, головного мозга и способствовать здоровому старению.

Согласно данным одного из научных обзоров, около двух чашек чая в день связаны с более низким риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака и других причин.

Кофе

Умеренное потребление натурального кофе также связывают с лучшими показателями здоровья. Чаще всего исследователи говорят о двух–четырёх чашках несладкого кофе в день.

Кофе содержит полифенолы и другие антиоксиданты, которые помогают защищать клетки от повреждений. Кроме того, регулярное употребление этого напитка связывают со снижением риска развития сахарного диабета 2 типа, заболеваний печени и сердца.

Также есть данные, что кофе может положительно влиять на когнитивные функции и быть связанным с более низким риском развития болезней Альцгеймера и Паркинсона. В то же время учёные отмечают, что причинно-следственная связь пока окончательно не доказана.

Вода

Самым простым и одновременно одним из самых важных напитков для здоровья остается обычная вода.

Достаточное потребление жидкости необходимо для нормальной работы почек, пищеварительной системы, суставов и практически всех процессов в организме.

Исследования показывают, что люди, поддерживающие достаточный уровень гидратации, могут иметь более низкий риск преждевременной смерти и развития хронических заболеваний. Недостаточное потребление воды, наоборот, связывают с ускоренным старением организма.

Специалисты рекомендуют женщинам выпивать около девяти чашек жидкости в день, а мужчинам — примерно тринадцать.

Черный чай

Черный чай производится из того же растения, что и зеленый, однако другой способ обработки формирует особые антиоксиданты — теафлавины и теарубигины.

Именно эти соединения, как свидетельствуют исследования, могут положительно влиять на работу сердца, состояние кровеносных сосудов и здоровье кишечника, уменьшая воспалительные процессы.

В крупном исследовании с участием жителей Великобритании люди, которые ежедневно выпивали не менее двух чашек черного чая, имели более низкий риск смертности по сравнению с теми, кто пил его реже.

Кефир

В перечень полезных напитков вошел и кефир. Это ферментированный молочный продукт, богатый пробиотиками — полезными бактериями, которые поддерживают здоровье кишечника.

Ученые объясняют, что сбалансированный микробиом играет важную роль в работе иммунной системы, пищеварении и обмене веществ. Нарушение его баланса связывают с ожирением, сахарным диабетом 2 типа и ухудшением когнитивных функций.

Хотя исследований, которые непосредственно оценивают влияние кефира на продолжительность жизни, пока немного, эксперты считают, что его пробиотики и продукты ферментации могут помогать уменьшать воспаление и защищать клетки от окислительного стресса.

Специалисты подчеркивают: ни один напиток сам по себе не способен обеспечить долголетие. Наилучший эффект дает сочетание сбалансированного питания, достаточной физической активности, качественного сна, отказа от вредных привычек и регулярного употребления полезных напитков.

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