Летний эксклюзив: как правильно варить раков — классический рецепт

В разгар лета настоящим деликатесом по-украински будет очень простое блюдо — вареные раки.

Чтобы мясо было нежным и сочным, нужно уметь правильно варить раки — пошаговый рецепт и как это делать, найдешь дальше в нашем материале.

Как правильно варить раков

Такой речной деликатес готовится легко, если знать несколько важных моментов во время приготовления. В частности, первое важное правило нужно помнить еще при выборе раков: как и с устрицами, здесь важно, чтобы раки перед приготовлением были живые.

Мертвые раки — то есть не реагирующие на прикосновения и не подтягивающие под себя хвосты могут быть несвежими, а употребление такого продукта чревато отравлением.

Перед тем, как варить раки, их нужно промыть, а затем залить водой комнатной температуры на полтора часа. Тогда весь песок, который был на панцире и между клешнями, осядет на дно. После этого еще раз тщательно промой их.

Опциональной является чистка раков перед варкой. Иногда внутренности отдают горечь в мясо, что может испортить вкус деликатеса. Чтобы вычистить внутренности, потяни за плавники.

Только тогда можно переходить к приготовлению вареных раков — классический рецепт рассказываем дальше.

Как варить раков: рецепт

По классическому рецепту раков нужно варить в воде, однако сейчас существует множество вариаций такого блюда: с молоком, вином, острыми соусами и тому подобное.

Мы предлагаем классический рецепт.

Ингредиенты:

раки живые — 1 кг;

вода — 3 л;

соль — 6 ст. л;

перец черный горошком, лавровый лист — по вкусу;

укроп — несколько веточек.

Приготовление:

В большую кастрюлю влей воду и закипяти на огне. После закипания добавь соль, специи и укроп. Положи в кастрюлю раков, дождись, пока вода закипит, и накрой крышкой. Убавь огонь и вари на среднем огне в течение 12-20 минут.

Если тебя интересует, сколько времени нужно варить раков, тогда рассказываем: ориентироваться нужно на их размер, в большинстве случаев достаточно 12-20 минут.

Раки будут готовы, когда станут ярко-красного цвета.

Раньше мы также рассказывали тебе, как варить кальмары и почему этот продукт так часто становится резиновым по вкусу.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!