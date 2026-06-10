Ключи от правды: сколько серий имеет сериал и планируют ли снимать 2 сезон

Популярный украинский детективный сериал Ключи от правды, созданный телеканалом 1+1 Украина совместно с известной кинокомпанией Три-Я-Да Продакшн, стал одним из самых обсуждаемых и востребованных проектов отечественного телевидения.

Читай в материале, сколько серий сериал Ключи от правды и планируется ли снимать второй сезон.

Ключи от правды: сколько серий в сериале

Первый сезон сериала вышел в эфир весной 2025 года и завоевал огромную привязанность зрителей благодаря сильному актерскому ансамблю, куда, кроме Антонины Хижняк, вошли такие известные мастера, как Сергей Стрельников, Владимир Гладкий, Алексей Череватенко, Андрей Саминин, Андрей Саминин.

По официальным данным, первый сезон является полностью завершенной и целостной историей, состоящей ровно из 24 серий без разделения на несколько частей. Каждый эпизод длится примерно 45-50 минут, что позволяет подробно раскрыть сюжетные линии без лишней затяжки хронометража.

По состоянию на 2026 год просмотреть весь сериал онлайн в хорошем качестве и с чистым украинским дубляжем можно совершенно бесплатно на:

стриминговая платформа 1+1 video,

YouTube-каналы 1+1 Украина,

а также партнерских сервисах Киевстар ТВ и MEGOGO при наличии подписки.

Ключи от правды 2 сезон: будут ли съемки

Безумная популярность детектива и открытые финальные арки персонажей спровоцировали появление многочисленных слухов в социальных сетях и на фан-платформах по выходу второго сезона.

Ситуация вокруг продолжения сопровождается значительной информационной неразберихой: в сети распространялись слухи, что релиз новых серий планировался на весну 2026 года.

Однако на июнь 2026 года сериал Ключи от правды завершен на первом сезоне, и никакого подтверждения о начале съемок или разработке сценария для второго сезона нет.

Проект создавался как односезонная драма-детектив, и хотя зрители горячо надеются на продолжение приключений Валерии Черныш, история считается полностью финализированной, а все слухи о новых эпизодах являются лишь спекуляцией поклонников на фоне высоких рейтингов стриминга.

Фото: 1+1.

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