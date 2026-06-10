Парк Шенборна: история, фото и подробный адрес — как доехать до жемчужины Закарпатья

Отдых в Карпатах всегда ассоциируется с величественными горами и чистым воздухом, однако на Закарпатье есть особенное место, где природа сочетается с изысканной европейской историей.

Парк Шенборна стал настоящей туристической меккой для тех, кто стремится получить незабываемые эмоции, занимаясь йогой на свежих газонах, прогуливаясь по широким аллеям или исследуя таинственные терренкуры. Это место воссоздает атмосферу классического австрийского парка XIX века, приглашая гостей в путешествие сквозь время.

Парк Шенборна история и архитектурная символика календаря

Каждая деталь этого места наполнена глубоким смыслом, ведь основатель парка, граф Шенборн, был страстным поклонником астрономии и календарной символики. Когда вы проходите сквозь главные ворота, вы фактически пересекаете портал между современной Украиной и эпохой Австро-Венгрии.

На башнях входных ворот можно увидеть государственные гербы и флаги бывшей империи, а охраняют вход макеты солдат инсбрукского и дебреценского полков. Архитектура ворот также не случайна: 4 базовых шпиля символизируют времена года, а 12 малых шпилей — месяцы года.

Парк Шенборна где находится и природная красота Турянской долины

Многие путешественники, планируя свою поездку, ищут информацию о том, Парк Шенборна где находится и как туда попасть.

Локация расположена в живописной Турянской долине, среди гор и густых лесов Закарпатья. Центром парка является озеро Тур, название которого, по преданию, происходит от этрусского слова, означающего вода.

Посреди водоема расположен уникальный остров, контуры которого точно повторяют границы Австро-Венгерской империи 1867 года.

Остров выложен из 365 каменных глыб, символизирующих количество дней в году, а один особенный камень хранится на причале — его добавляют к композиции только раз в четыре года в високосный год.

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Парк Шенборна фото и самые интересные локации для туристов

Для любителей ярких кадров и эстетики Парк Шенборна фото которого украшают страницы многих тревел-блогеров, предлагает множество локаций. Одной из самых величественных построек является мост Четырех Евангелистов, возведенный в стиле барокко.

Скульптуры Луки, Иоанна, Марка и Матфея по технике исполнения напоминают знаменитые работы на Карловом мосту в Праге. Мост является символическим переходом от светской жизни к духовной, ведь он ведет к францисканской крестной дороге Via Dolorosa и Храму Святой Екатерины.

Не менее интересен действующий каменный водяной мельница святого Яна. Здание с традиционным деревянным колесом из акации и старинными жерновами весом в полтонны приглашает гостей почувствовать дух прошлого.

Здесь можно продегустировать австрийские вина и традиционные десерты — шутемени. А если вы пройдете дальше в лес, то найдете кельтский сад, камни-путешественники и целебные источники, названные в честь императрицы Сисси и святого Николая.

Парк Шенборна адрес и как доехать к жемчужине Закарпатья

Если вы решили воочию увидеть эту красоту, вам понадобится Парк Шенборна адрес и удобный маршрут. Объект расположен на территории парка-курорта Воеводино, что недалеко от села Турья Пасека Перечинского района.

Когда возникает вопрос Парк Шенборна как доехать, лучшим вариантом будет собственный автомобиль или трансфер из Ужгорода или Свалявы. Дорога через горные перевалы сама по себе является увлекательной экскурсией.

Для посетителей, не проживающих на территории курорта, вход в парк платный:

Взрослый билет и дети от 12 лет стоит 200 гривен;

Дети до 12 лет, взрослые старше 65 лет и льготные категории могут гулять по парку бесплатно.

Важный бонус для ранних пташек: вход до 10:00 утра бесплатный для всех в рамках программы Early Bird Special. Платное время посещения длится до 19:00.

Сегодня парк — это не только туристическая аттракция, но и пространство тишины и благодарности. Ежедневно в 9:00 утра здесь проводят минуту молчания в честь погибших героев.

Гости могут посетить Канделябр возле рецепции, чтобы зажечь свечу памяти, или просто побыть наедине с природой в этом уникальном месте, где каждый шаг дышит историей.

Фото в материале: парк Шенборн.

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