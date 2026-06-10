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Парк Шенборна: история, фото и подробный адрес — как доехать до жемчужины Закарпатья

Юлия Хоменко, редактор сайта 10 июня 2026, 18:30 4 мин.
Парк Шенборна, история которого завораживает, и советы, как доехать до курорта

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