Благоприятные дни для стрижки в августе 2026: когда лучше обновить прическу

Если ты усердно заботишься о красоте и здоровье своих волос, то кроме стандартных процедур ухода вспомогательным будет еще и лунный календарь. Не каждый день подходит для стрижки или других манипуляций с волосами, поэтому лучше знать, какие же дни благоприятны для этого.

Как фазы Луны в августе 2026 влияют на стрижку волос

Благодаря лунному календарю можно выбрать, в какой день лучше стричь, красить, ухаживать или вообще не трогать волосы. Ибо определенная фаза Луны имеет свое характерное влияние на организм, включая наши волосы.

Растущая Луна (с 13.08 по 27.08)

Эта фаза Луны – отличный период для различных последовательных начинаний. В частности, можно экспериментировать с разными прически, цветами и процедурами – сейчас это будет уместно.

В период растущей Луны ты можешь:

подстричься и твои волосы будут расти быстрее

покраситься, потому что цвет получится насыщенным

сделать восстановительные процедуры – все пойдет на пользу

попробовать новую прическу

Полнолуние (28.08)

Полная Луна – не лучшее время для экспериментов с волосами и неожиданных решений. Поэтому во время полнолуния лучше отдать предпочтение знакомым процедурам и незначительному обновлению прически.

Убывающая Луна (с 1.08 по 11.08 и с 29.08 по 31.08)

Во время этой фазы нужно быть осторожной с подрезанием волос, потому что они будут расти медленнее. Лучше ограничиться только подстриганием кончиков.

Хорошо в эти дни Луны будет проходить лечение и восстановление поврежденных локонов, чтобы укрепить и по-настоящему оздоровить их.

Благоприятные дни для стрижки в августе 2026

Удачными днями для стрижки волос в августе 2026 года считаются: 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20, 21 числа.

В эти даты можно уделить время системному оздоровлению волос, покраске и попробовать новые салонные процедуры.

Неблагоприятные дни для стрижки в августе 2026

Лучше не планировать стрижку на следующие даты: 6, 25, 26, 27 августа.

Если есть возможность перенести визит к парикмахеру, то лучше так и сделай, чтобы потом не пришлось сожалеть.

Что можно сделать в неблагоприятный период: вместо агрессивного ухода выбрать безопасные процедуры, нанести маску, использовать натуральные масла, подобрать мягкий ежедневный уход на этот период.

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