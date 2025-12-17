Модные стрижки 2026 года: идеи, как современно и стильно подстричь волосы

В 2026 году модные стрижки будут строиться на натуральности, текстуре и универсальности, позволяя подчеркнуть свою индивидуальность. Тренды будут включать в себя асимметричные формы, слоистые прически и теплые цвета.

Читай в материале, какие прически будут модны в 2026 году на разную длину волос.

Модные стрижки 2026: от коротких до длинных волос

Модные стрижки 2026 года прогнозируют популярность бобов, шегги и пикси, вдохновленных ретро-стилем 70-90-х. Эти идеи подходят для разных типов волос, делая образ стильным и современным. Кроме этого, эти прически можно сочетать, так что фантазию в руках твоих и твоего стилиста.

Модные стрижки 2026 на короткие волосы

Короткие прически в 2026 году станут символом уверенности и минимализма.

Классический пикси

Классический пикси с текстурой и асимметрией придаст объем к твоему образу.

Французский боб

Французский боб с челкой, наоборот, придадут тебе элегантности:

Варианты с выбритыми элементами или градацией подчеркнут черты лица. Среди цвета волос следует обратить внимание на теплые блонды или шоколадные тона.

Модные стрижки 2026 на средние волосы

Средняя длина — универсальный выбор для динамической жизни.

Шегги

Шегги со слоистыми прядями придаст твоей прическе объема.

Лонг боб

Лонг боб с волнами — это ощущение романтики в жизни. Прически с прямой челкой или асимметрией подходят для овального лица.

Что касается цветов, то следует подумать о натуральных оттенках с блеском, таких как карамель или ореховый, для эффекта солнечного поцелуя.

Модные стрижки 2026 на длинные волосы

Стрижки на длинные волосы в 2026 году будут фокусироваться на натуральных волнах и градации оттенков.

Каскадные прически

Каскадные прически со слоем придадут лёгкости твоему образу.

Равный срез

Ровный срез с челкой — это классика. Среди самых главных трендов для длинных волос можно выделить бабочку для объема.

Следует выбирать стрижку по типу лица и волос, сочетая с модными цветами для гармоничного образа, но не забывай и о собственных желаниях, ведь никто не запретит стричься так, как хочешь этого ты.

Фото: Pinterest.

