ТОП-5 самых опытных подологов Киева по версии DOC.UA

Подолог — это специалист, который отвечает за здоровье стоп и ногтей: лечит вросшие ногти, грибковые поражения, трещины, мозоли, деформации ногтевой пластины и осложнения при диабетической стопе. Опыт в этой специализации имеет особое значение, так как подология сочетает в себе элементы дерматологии, ортопедии, хирургии и аппаратных методик. Чем больше практический стаж врача, тем точнее он может определить причину проблемы и подобрать лечение без травматичных вмешательств.

1. Андреев Анатолий Леонидович

Анатолий Леонидович — один из самых опытных специалистов в рейтинге, который совмещает подологию с дерматологией, дерматоонкологией и трихологией. За плечами врача 28 лет практики. Его главное преимущество — комплексный подход к проблемам кожи и ногтей.

Врач лечит грибковые поражения, патологии ногтевой пластины, кожные инфекции и новообразования. В работе использует дерматоскопию для точной диагностики и методы радиоволновой хирургии для удаления образований.

2. Марченко Наталья Викторовна

Наталья Викторовна более 22 лет работает в сфере подологии и специализируется на медицинском аппаратном педикюре и лечении сложных патологий стопы. Врач имеет значительный опыт работы с онихомикозом, гиперкератозом, трещинами, вросшими ногтями и диабетической стопой.

Особое внимание уделяет безопасным методам коррекции ногтя — использует системы PODOFIX и скобы FRASER. Также выполняет протезирование ногтевой пластины, лабораторную диагностику грибковых поражений и изготовление индивидуальных ортезов.

3. Бокало Алина Юрьевна

Алина Юрьевна имеет 18 лет опыта работы с ногтями и стопами и более 4 лет практики в специализированном подологическом центре. Врач активно работает со сложными случаями: травмированными и послеоперационными ногтями, вросшими ногтями, грибковыми поражениями, трещинами и деформациями стоп.

Владеет современными коррекционными системами NiTi и Brace M, протезирует ногти и проводит уход за диабетической стопой. Специалистка регулярно проходит профильное обучение и участвует в крупных подологических конференциях Podo Summit и PODODAY, что позволяет ей применять современные международные подходы в лечении.

4. Бугера Ирина Николаевна

Ирина Николаевна специализируется на аппаратной обработке стоп и ногтей, лечении грибковых поражений, ониходистрофии, онихолизиса и гиперкератоза.

За 17 лет практики врач получила значительный опыт в установке коррекционных систем, протезировании ногтей и работе с деформированными ногтевыми пластинами. Также проводит анализы на грибковые инфекции, удаляет мозоли и бородавки.

5. Кульчицкая Оксана Николаевна

Оксана Николаевна — подолог с 16-летним опытом, специализирующаяся на лечении грибковых поражений, деформаций ногтевой пластины, вросших ногтей, трещин и натоптышей. В работе использует современные коррекционные системы — Podofix, 3ТО, титановую нить, а также методики медицинского педикюра для пациентов с диабетической стопой. Врач работает как со взрослыми, так и с детьми, а благодаря многолетней практике умеет вовремя заметить патологии, которые могут прогрессировать без надлежащего лечения.

Опыт в подологии — это умение работать со сложными и хроническими случаями, избегать травматичных методов и находить индивидуальный подход к пациенту. Именно поэтому при выборе подолога стоит обращать внимание на его практический опыт.

