ТОП-5 найдосвідченіших подологів Києва за версією DOC.UA

Подолог — це спеціаліст, який відповідає за здоров’я стоп і нігтів: лікує врослі нігті, грибкові ураження, тріщини, мозолі, деформації нігтьової пластини та ускладнення при діабетичній стопі. Досвід у цій спеціалізації має особливе значення, адже подологія поєднує елементи дерматології, ортопедії, хірургії та апаратних методик. Чим більший практичний стаж лікаря, тим точніше він може визначити причину проблеми та підібрати лікування без травматичних втручань.

Знайти досвідченого подолога у Києві можна на сайті DOC.UA, де зібрані анкети спеціалістів, відгуки пацієнтів і актуальна інформація про прийом.

1. Андрєєв Анатолій Леонідович

Анатолій Леонідович — один із найдосвідченіших спеціалістів у рейтингу, який поєднує подологію з дерматологією, дерматоонкологією та трихологією. За плечима лікаря 28 років практики. Його головна перевага — комплексний підхід до проблем шкіри та нігтів.

Лікар лікує грибкові ураження, патології нігтьової пластини, шкірні інфекції та новоутворення. У роботі використовує дерматоскопію для точної діагностики та методи радіохвильової хірургії для видалення утворень.

2. Марченко Наталія Вікторівна

Наталія Вікторівна понад 22 роки працює у сфері подології та спеціалізується на медичному апаратному педикюрі й лікуванні складних патологій стопи. Лікар має значний досвід роботи з оніхомікозом, гіперкератозом, тріщинами, врослими нігтями та діабетичною стопою.

Особливу увагу приділяє безпечним методам корекції нігтя — використовує системи PODOFIX і скоби FRASER. Також виконує протезування нігтьової пластини, лабораторну діагностику грибкових уражень і виготовлення індивідуальних ортезів.

3. Бокало Аліна Юріївна

Аліна Юріївна має 18 років досвіду роботи з нігтями та стопами і понад 4 роки практики у спеціалізованому подологічному центрі. Лікар активно працює зі складними випадками: травмованими та післяопераційними нігтями, врослими нігтями, грибковими ураженнями, тріщинами та деформаціями стоп.

Володіє сучасними корекційними системами NiTi та Brace M, протезує нігті та проводить догляд за діабетичною стопою. Спеціалістка регулярно проходить профільне навчання та бере участь у великих подологічних конференціях Podo Summit і PODODAY, що дозволяє їй застосовувати сучасні міжнародні підходи в лікуванні.

4. Бугера Ірина Миколаївна

Ірина Миколаївна спеціалізується на апаратній обробці стоп і нігтів, лікуванні грибкових уражень, оніходистрофії, оніхолізису та гіперкератозу.

За 17 років практики лікарка отримала значний досвід у встановленні корекційних систем, протезуванні нігтів і роботі з деформованими нігтьовими пластинами. Також проводить аналізи на грибкові інфекції, видаляє мозолі та бородавки.

5. Кульчицька Оксана Миколаївна

Оксана Миколаївна — подолог із 16-річним досвідом, яка спеціалізується на лікуванні грибкових уражень, деформацій нігтьової пластини, врослих нігтів, тріщин і натоптишів. У роботі використовує сучасні корекційні системи — Podofix, 3ТО, титанову нитку, а також методики медичного педикюру для пацієнтів із діабетичною стопою. Лікарка працює як із дорослими, так і з дітьми, а завдяки багаторічній практиці вміє вчасно помітити патології, які можуть прогресувати без належного лікування.

Досвід у подології — це уміння працювати зі складними та хронічними випадками, уникати травматичних методів і знаходити індивідуальний підхід до пацієнта. Саме тому під час вибору подолога варто звертати увагу на його практичний досвід.

