Не ігноруй навіть на передовій! Дерматолог про те, як військовим позбутися грибка стоп

На фронті у військових часто трапляється мікоз стоп, який ще називають грибком. Це відбувається внаслідок тривалого носіння щільного взуття, яке влітку сприяє посиленому пітнінню, а також не дотримання гігієнічних правил.
Мікоз швидко поширюється й може заражати інших солдатів. Дерматологиня Катерина Мельник розповіла про найпоширеніші симптоми грибка, а також, як його лікувати.
Ці ознаки можуть свідчити й про інші дерматологічні захворювання, тому найкраще звернутись до лікаря. Але зрозуміло, що на передовій консультація щодо такої проблеми не на часі.
Тож пані Катерина дала поради, як полегшити самопочуття та зняти симптоми.⠀
Щодня або принаймні 1-2 рази на тиждень оброблюй взуття протигрибковим спреєм: Ламікон спрей, Ламізил спрей, Мікофін спрей, Тербінорм спрей.
Крім цього, 1-2 рази на день знаходь час застосовувати місцеві протигрибкові засоби. Обробляй уражену шкіру та ділянку в радіусі кількох сантиметрів за її межами.
Але пам’ятай, що самолікування може бути небезпечним для твого здоров’я. Тож за першої можливості звернись до спеціаліста для встановлення правильного діагнозу та призначення терапії.
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