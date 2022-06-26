Не ігноруй навіть на передовій! Дерматолог про те, як військовим позбутися грибка стоп

На фронті у військових часто трапляється мікоз стоп, який ще називають грибком. Це відбувається внаслідок тривалого носіння щільного взуття, яке влітку сприяє посиленому пітнінню, а також не дотримання гігієнічних правил.

Мікоз швидко поширюється й може заражати інших солдатів. Дерматологиня Катерина Мельник розповіла про найпоширеніші симптоми грибка, а також, як його лікувати.

Грибок стоп: симптоми

свербіж;

лущення, яке часто починається з міжпальцевих проміжків;

вологість шкіри;

неприємний запах;

тріщини;

плями рожевого кольору;

дрібні рани;

розчухи.

Ці ознаки можуть свідчити й про інші дерматологічні захворювання, тому найкраще звернутись до лікаря. Але зрозуміло, що на передовій консультація щодо такої проблеми не на часі.

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Тож пані Катерина дала поради, як полегшити самопочуття та зняти симптоми.⠀

Грибок стоп: що робити

Ретельно висушуй шкіру ніг після душу. Використовуй пасту Теймурова для нейтралізації неприємного запаху та контролю потовиділення. Добре пери та просушуй шкарпетки. Не засинай у взутті та шкарпетках. Користуйся окремим милом для миття ніг. Виділи окремий рушник для ніг та за нагоди змінюй його щодня (або принаймні так часто, як це можливо). Не ходи босоніж, адже так ти можеш заразити інших.

Грибок на ногах: лікування

Щодня або принаймні 1-2 рази на тиждень оброблюй взуття протигрибковим спреєм: Ламікон спрей, Ламізил спрей, Мікофін спрей, Тербінорм спрей.

Крім цього, 1-2 рази на день знаходь час застосовувати місцеві протигрибкові засоби. Обробляй уражену шкіру та ділянку в радіусі кількох сантиметрів за її межами.

Місцеві протигрибкові засоби

Мікофін крем;

Ламікон крем/гель;

Ламізил крем;

Клотримазол крем/мазь;

Ламіфен гель;

Тербізил крем;

Ламідерм крем;

Екзодерил крем;

Ністатинова мазь;

Мікогель гель;

Залаїн крем;

Дермазол крем;

Кетодін крем;

Онабет крем;

Нізорал крем;

Канеспор крем;

Екзифін гель;

Екзік крем.

Але пам’ятай, що самолікування може бути небезпечним для твого здоров’я. Тож за першої можливості звернись до спеціаліста для встановлення правильного діагнозу та призначення терапії.

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