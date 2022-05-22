Атопічний дерматит детально: що це таке та чи можна його вилікувати

Багато людей страждають від сухості рук та не надають цьому достатньої уваги. Сухість шкіри може перерости в більшу проблему, наприклад атопічний дерматит. Цей вид дерматиту не можна вилікувати, проте можна піклуватися про свою шкіру так, щоб не було загострень.

Лікарка-дерматологиня Олена Абрамчук розповіла, що таке атопічний дерматит та як з ним боротися.

Що таке атопічний дерматит

Атопічний дерматит — захворюваність шкіри, що проявляється сухістю, свербежем, висипаннями на шкірі.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Це своєрідне замкнуте коло. Коли шкіра суха, вона свербить. Ми її розчухуємо, до маленьких ран може потрапити інфекція та перерости в щось серйозніше.

Як лікувати атопічний дерматит

Захворювання є хронічним, воно генетично обумовлене. Ця хвороба має періоди загострення та покращення стану шкіри (ремісії).

Людині треба зайнятися лікуванням, досягти ремісії й далі дотримуватися підтримувальної терапії, — каже дерматологиня.

При цьому захворюванні шкіру легше підтримувати в гарному стані, ніж потім лікувати загострення знову.

Чому виникає атопічний дерматит

Атопічний дерматит виникає через генетично обумовлену структуру шкіри. Захисний бар’єр шкіри в людей з цим захворюванням не повноцінний. В людини без атопічного дерматиту білки шкіри (філагрин) щільно прилягають один до одного.

А в людей з цією хворобою є щілинки, філагрину не вистачає для шкірного бар’єра.

Через це шкіра втрачає вологу, виникає сухість. Сухість викликає свербіж, і так по колу.

У людей з такою генетичною схильністю шкіра “насторожено” відноситься до всього. Змінилася пора року — шкіра реагує загостренням, так само на сухість повітря тощо. Є дуже багато факторів, які на це впливають.

— Позбутися повністю атопічного дерматиту неможливо. Треба навчитися з ним жити та підтримувати шкіру в нормальному стані, — каже лікарка.

Треба зрозуміти, що потрібне постійне регулярне зволоження. Адже не можна заповнити щілину між білками шкіри рук, але можна використовувати емолієнти, які даватимуть додаткове зволоження та живлення шкіри й створюватимуть плівку, щоб шкіра не втрачала вологу.

Але ж пам’ятай: помив(-ла) руки — плівка змилася.

— Використовувати емолієнти – це загальна порада. Але кожен випадок треба окремо проговорювати з лікарем, щоб вийти в ремісію і надалі просто підтримувати шкіру лв нормальному стані, — каже дерматологиня.

Олена Абрамчук наголошує: шкіру треба зволожувати постійно.

Шкіра рук може також пересихати від стресу, тож варто правильно підібрати крем для рук. Раніше ми розповідали, що таке емолієнти та як зволожити шкіру рук.