День меланоми 2026 в Україні 18 травня: як отримати безкоштовну діагностику

18 травня 2026 року в Україні відбудеться Всеукраїнський День діагностики меланоми — масштабний соціальний проєкт, який уже понад 15 років допомагає українцям безкоштовно перевіряти шкіру та вчасно виявляти небезпечні захворювання.

Ініціатива проходить у межах європейської програми EUROMELANOMA, що об’єднує десятки країн у боротьбі з одним із найагресивніших видів раку — меланомою.

Україна приєдналася до програми у 2008 році з ініціативи заслуженої лікарки України, професорки Ольги Богомолець. Уже наступного року в країні провели перший День діагностики меланоми.

Відтоді проєкт перетворився не лише на медичну акцію, а й на велику інформаційну кампанію, яка щороку нагадує: раннє виявлення меланоми може врятувати життя.

За роки існування проєкту лікарі провели майже 495 тисяч безкоштовних оглядів. Під час перевірок вдалося виявити понад 1,8 тисячі випадків меланоми та майже 5 тисяч випадків раку шкіри.

Медики наголошують: саме своєчасна діагностика значно підвищує шанси на успішне лікування.

Безкоштовна перевірка родимок 2026: де і коли

У 2026 році проєкт знову проходитиме у гібридному форматі.

18 травя 2026 року українці зможуть пройти безкоштовну онлайн-діагностику родимок на спеціальному порталі Stop-melanoma.net або записатися на очний огляд у клініках, які долучаються до акції по всій країні.

Також на порталі Вabelaboratorios.com.ua можеш знайти клініки і торговельні центри, в яких лікарі в межах акції до Дня меланоми в Україні 2026 безкоштовно робитимуть огляд пацієнтів у твоєму місті. Огляди триватимуть в період з квітня по червень — уважно переглядай дати.

Цьогоріч організатори також роблять акцент на боротьбі з небезпечною дезінформацією у соцмережах.

У TikTok та Instagram дедалі частіше поширюються поради про нібито безпечну засмагу або шкідливість SPF-захисту, які не мають наукового підтвердження.

Лікарі планують пояснювати, чому захист шкіри від ультрафіолету та регулярна перевірка родимок є важливими для здоров’я.

