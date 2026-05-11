Хантавірус: онлайн-карта поширення інфекції по всьому світу

Весна 2026 року позначилася для світової системи охорони здоров’я неочікуваним викликом — спалахом хантавірусу на борту круїзного судна MV Hondius.

Те, що починалося як антарктична експедиція, перетворилося на складний міжнародний медичний кейс, за яким сьогодні можна спостерігати через інтерактивні ресурси моніторингу.

Хантавірус на карті: онлайн-мапа поширення зараження

Актуальна карта хантавірусу Hantavirusmap онлайн відображає та фіксує кожну точку евакуації та підтверджені випадки зараження у різних куточках планети.

Хантавірус онлайн: мапа зареєтрованих випадків

Hantascan — це онлайн-карта зареєстрованих випадків хантавірусу та смертей, згрупованих за містами і підсумованих за країнами для швидкого розуміння спалахів.

Хантавірус: мапа зараження та поширення інфекції

HantavirusMap збирає дані від ВООЗ, CDC та ECDC для створення прозорої карти поширення інфекції в реальному часі. Платформа візуалізує три шари інформації: ендемічні зони, історичну статистику та свіжі сигнали про спалахи, що дозволяє миттєво оцінити ризики в конкретних регіонах.

Ресурс не є офіційним медичним інструментом і слугує виключно як інформаційний радар для моніторингу природних загроз. Хантавірус-карта продовжує оновлюватися в режимі реального часу.

Хантавірус на карті онлайн: подробиці кожного випадку інфікування

Інтерактивний дашборд ANDV Hantavirus 2026, розроблений на базі Університету Толідо, став ключовим для візуалізації спалаху, що розпочався на круїзному лайнері MV Hondius.

Система детально класифікує кожен випадок, відображаючи хронологію інфікування хантавірусом.

Хантавірус: хронологія поширення інфекції по всьому світу

Перші ознаки хвороби з’явилися ще 6 квітня, проте справжня небезпека стала очевидною лише після серії трагічних смертей. Першою жертвою став 80-річний нідерландський пасажир, який помер безпосередньо на борту 11 квітня.

Ключовим моментом зараження стала зупинка на острові Святої Єлени 24 квітня. Саме там пасажири, під час екскурсії зі спостереження за птахами, ймовірно, мали контакт із заселеним гризунами — основними носіями вірусу.

Після цього ситуація почала розвиватися: 25 квітня померла дружина першого загиблого після евакуації до ПАР, а згодом на острові Вознесіння знадобилася термінова госпіталізація для ще одного пацієнта з позитивним ПЛР-тестом на хантавірус.

Станом на 11 травня хантавірус-карта включає 6 офіційно підтверджених випадків вірусу та 8 підозрюваних осіб. Загалом зафіксовано 3 смерті, серед яких громадяни Нідерландів та Німеччини.

Судно MV Hondius нарешті прибуло до порту Тенеріфе на Канарських островах, а іспанські органи охорони здоров’я за підтримки фахівців CDC проводять суворий контроль за висадкою пасажирів та репатріацією іноземних громадян спеціальними чартерними рейсами.

