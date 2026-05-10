Жіночі тренування та гормональні зміни: що кажуть нові дослідження про спорт після 40

Довгий час світ фітнесу базувався на дослідженнях, проведених на чоловіках. Але сьогодні все частіше звучить маніфест: жіноче тіло працює інакше, особливо під час гормональних змін.

Спортивна науковиця Стейсі Сімс, яка стала обличчям цієї революції, стверджує: після 40 років традиційні тренування можуть більше зашкодити, ніж допомогти. Про це пише The Guardian.

Важка атлетика замість йоги

За словами Сімс, жінки в перименопаузі повинні забути про душевне кардіо (тривалий біг чи йогу) на користь екстремальних навантажень.

Жінки старше 40, які роблять лише кардіо, стають худими товстими. У них не буде якісних м’язів, а їхні кістки стануть як крейда, — попереджає Сімс.

Вона пропонує формулу поляризованого тренування: або дуже важкі ваги (1-6 повторень), або виснажливі короткі спринти. Все, що посередині — так звана сіра зона — нібито лише підвищує рівень стресового гормону кортизолу.

Гендерний розрив у науці

Проблема в тому, що жінки справді десятиліттями ігнорувалися наукою. Лише 6-9% спортивних досліджень вивчають виключно жінок. Цей вакуум заповнили інфлюенсери, які пропонують синхронізацію тренувань із циклом або спеціальні дієти для менопаузи.

Однак багато експертів закликають не впадати в крайнощі. Фітнес-тренерка Елізабет Девіс вважає, що надто специфічні правила лише створюють нові бар’єри:

Наша відповідальність — не ускладнювати рух, створюючи довільні правила для жінок, якщо для цього немає залізобетонних доказів.

Кардіо під вогнем: чи справді воно шкідливе

Багатьох жінок, які роками бігали для психічного здоров’я, лякає перспектива крихких кісток. Але критики Сімс зазначають: інтервальні спринти доступні не всім, а помірна активність має доведену користь.

Кардіо середньої інтенсивності має одні з найнадійніших доказів переваг для здоров’я серця, — наголошує тренерка Лорел Беверсдорф.

Для мам маленьких дітей або жінок із напруженим графіком ідея важкої атлетики 5 разів на тиждень може звучати як черговий привід для відчуття провини. Експерти радять використовувати принцип авторегуляції — коригувати навантаження залежно від того, як ви виспалися і як почуваєтеся саме сьогодні.

Ми нарешті відходимо від епохи крихітних рожевих гантелей, але це не означає, що потрібно заганяти себе в жорсткі рамки нових теорій.

Ми звикли, що для нас як жінок все занадто складно. У нас є 10-кроковий догляд за шкірою щовечора. Але фітнес не має бути таким складним. Просто рухайся — і ти вже справляєшся краще за багатьох, — підсумовує фізіотерапевтка Сара Корт.

Жінки — не маленькі чоловіки, але вони також не ідентичні робот-автомати. Силові тренування — це круто, але якщо біг чи йога приносять вам радість, не варто їх викидати на смітник лише тому, що так сказав подкаст.

У нашому суспільстві багато упереджень. Одне з них — про вагітність після 40. Але сучасні дослідження спростовують популярні міфи. Читай в іншому матеріалі Вікон.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!