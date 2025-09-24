Як зберегти здоров’я та молодість після 40 років — поради ендокринологині

Після 40 років в тілі жінки відбувається багато змін. Стосуються вони як здоров’я, так і вікових змін. Однак цього не слід соромитися, адже будь-які процеси, пов’язані зі старінням, є нормальними й природними.

Але у свою повсякденну рутину вже слід додати деякі нові процедури та звички. Детальніше про те, як зберегти здоров’я після 40 років за допомогою харчування, вживання добавок та інших речей розповіла лікарка-дієтологиня, ендокринологиня Наталія Самойленко для Vogue.

Які процеси відбуваються в тілі жінки після 40 років

Найперше, що радить Наталія, це не слідувати швидкоплинним трендам, використовуючи тільки зовнішні косметичні засоби, експериментувати з небезпечними препаратами та дієтами.

Це не додасть ні здоров’я, ні молодості. Потрібно чітко розуміти, що шкодить, а що приносить користь, і це має базуватися на розумінні процесів організму.

Молодість жіночого організму напряму пов’язана з ендокринною системою і статевими гормонами.

Дехто вже у 30 і навіть 20 починає спостерігати перші вікові зміни — раннє посивіння волосся, зростання ваги, сухість шкіри, перші зморшки тощо.

Але після 40 жінка почуває себе інакше і зсередини, і ззовні. Це зумовлено змінами на гормональному рівні.

Лікарка перераховує, які порушення спричиняють проблеми гормонального фону:

старіння шкіри, зумовлене дефіцитними станами (нестача вітамінів А, Д, Е), менш активними сальними залозами;

підвищення ризиків серцево-судинної патології — атеросклероз, ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба;

порушення мінерального обміну і зменшення щільності кісток, які втрачають свою міцність;

збільшення маси тіла й ожиріння різного ступеня, спровоковане дисфункцією метаболічних процесів;

погіршення тонусу зв’язкового апарату і м’язів, особливо малого таза, що призводить до опущення органів в цій зоні;

автоімунні й онкологічні процеси, спричинені імунними порушеннями;

когнітивні порушення — погіршення пам’яті, концентрації та уваги;

емоційна нестабільність, депресивні стани.

Як зберегти здоров’я жінки — показники, на які варто звернути увагу

В організмі жінок синтезуються десятки різних гормонів, але тими, що впливають на стан зовнішності, є сім.

Естроген — головний жіночий гормон, що виконує надзвичайно велику кількість регуляторних впливів на організм. Він також “піклується” про еластин та колаген. Якщо зменшується його рівень — з’являються зморшки, псується овал обличчя.

Гормони щитоподібної залози впливають на метаболізм. Саме вони відповідають за вагу. Планово потрібно перевіряти щитоподібну панель один раз на рік.

Соматотропін (гормон росту) відповідає не тільки за зріст — його ще називають гомоном молодості, адже при зменшенні його синтезу зморшки стають глибшими.

Крім того, при зниженні соматотропіну м’язова маса зменшується, а жирова — зростає. Але є простий і дієвий метод, який допомагає синтезувати цей гормон, — своєчасно лягати спати.

Дегідроепіандростерон (ДГЕА) відповідає за пружність шкіри, її вологість та еластичність. Він також впливає на рівень енергії й метаболізм, а ще має безпосередній вплив на лібідо та фертильність.

Мелатонін повідомляє тілу, коли треба відпочивати. Коли ми спимо, клітини проходять процеси загоєння та оновлення. Дефіцит мелатоніну може спричинити випадання волосся й утворення пігментних плям.

Кортизол — гормон стресу. Побічні ефекти його дисбалансу — сухість шкіри та сірий колір обличчя, або навпаки — акне та жирність.

Інсулін контролює рівень глюкози у крові. Через її підвищення відбувається небезпечний для здоров’я процес глікування, який може призвести також до ушкодження еластину і колагену.

Як бачимо, контроль цих гормонів не лише допомагає слідкувати за здоров’ям, але й дає розуміння, як зберегти молодість шкіри.

Як харчуватися жінці після 40 років — поради для збалансованої дієти

За допомогою спеціального раціону можна скоригувати рівень гормонів та уповільнити процеси старіння. Але варто пам’ятати, що деякі продукти мають властивості реабілітувати, а деякі — приносити ще більшу шкоду.

— Наприклад, до гормонального дисбалансу може призвести надлишок молочних продуктів, алкоголю, кофеїну та цукру (через вплив на інсулін і кортизол), а ненасичені жири та клітковина, навпаки — допоможуть тримати баланс, — каже Наталія Самойленко.

Тож який вигляд має список продуктів, котрі треба додати до раціону після 40 років?

хрестоцвіті: броколі, брюссельська, білокачанна, цвітна капуста допоможуть печінці метаболізувати естроген;

авокадо поліпшує ліпідограму, балансує кортизол, а його рослинні стероли, прогестерон і естроген, добре впливають на жіноче здоров’я;

лосось і тунець мають високий вміст жирних кислот омега-3, які допомагають організму виробляти статеві гормони;

вуглеводи з високим вмістом клітковини беруть участь у регулюванні естрогену. Поєднання коренеплодів на кшталт батату, гарбуза, моркви, а також кіноа, гречки та коричневого рису — дуже вдале для організму;

не слід відмовлятися від крохмаловмісних вуглеводів повністю, вони допоможуть організму тримати в нормі рівень енергії;

пребіотичні продукти, як-от часник, спаржа, мигдаль, яблука, банани й артишоки, у поєднанні з пробіотиками у квашеній капусті та йогурті також будуть тримати в балансі кишкові гормони.

Вітамінні добавки, які додають здоров’я

Підсилити організм можна вітамінами та мікроелементами. Однак їхнє призначення має контролюватися лікарем, і лише після результатів лабораторних аналізів, наголошує ендокринологиня.

Тож які добавки після 40 років для жінок можуть призначити лікарі?

При дефіциті гомонів щитоподібної залози приймають йод і селен, а при дисбалансі естрогену — вітамін Е, вітаміни групи B.

— При дефіциті вітаміну D призначаємо замісну терапію препаратом, дозування якого залежить від клінічної картини й даних лабораторного дослідження, — пояснює лікарка.

Також рекомендується звернути увагу на стан та роботу печінки, кишківника, сечовидільної системи, підшлункової та щитоподібної залози, гіпофізу.

До порушення гормонального балансу можуть призвести глистяні інвазії, стреси, дефіцитні стани, переохолодження, запальні процеси, вірусні захворювання. Тоді доведеться одночасно лікувати проблемний орган та займатися відновленням гормонального балансу.

Як зберегти здоров’я за допомогою фізичної активності

Ну і, звісно, не слід забувати про фізичні вправи. Адже не старіння викликає погіршення фізичного стану, а зменшення фізичної активності обумовлює старіння, впевнена Наталія Самойленко.

Фізична активність робить нас щасливішими, витривалішими, міцнішими. І все це завдяки стимуляції травних функцій, виробленню тестостерону, гормону росту, а також нейромедіаторів — дофаміну, серотоніну та норадреналіну.

Рекомендується виконувати метаболічні та лімфодренажні вправи, додати у щоденний план прогулянки та спортивні вправи. Така активність має тривати принаймні півгодини щодня.

У нашому суспільстві багато упереджень. Одне з них — про вагітність після 40. Але сучасні дослідження спростовують популярні міфи. Читай в іншому матеріалі Вікон.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!