“Я не пишаюсь цим”: Сергій Притула про провину перед сином Дмитром

Відомий телеведучий, волонтер і багатодітний батько Сергій Притула зізнався, за що йому досі соромно перед старшим сином Дмитром і які методи виховання застосовує зараз до молодших донечок.

Про це він розповів у рубриці 55 за 5 програми Ранок у великому місті на ICTV2.

Сергій Притула про виховання сина

У цій розмові, зокрема, ведуча Аліна Шаманська торкнулася теми стосунків із дітьми.

Притула, який нині виховує трьох дітей, визнав, що іноді емоції беруть гору, особливо коли йдеться про старшого сина.

— Можу [підвищити голос]. Я не пишаюсь цим, але часом можу. Здають нерви. А йому [Дмитрові] 16 з половиною років, — емоційно зреагував Притула.

На пряме запитання ведучої, чи допускає він тілесне покарання у вихованні дітей, Сергій не став приховувати: колись — так. Але тепер ні.

Я, на жаль, за собою маю провину перед Дмитром, тому що багато років тому, колись давно я, на жаль, практикував фізичне покарання.

— Але в якийсь момент ми дійшли розуміння, що це не робоча історія, тому з Дмитром ми завжди намагаємось домовитися, — зізнався Притула.

Доньки Сергія значно молодші: Соломії майже 8, Стефанії — 4. За його словами, у вихованні дівчат навіть не постає питання суворого покарання.

— З дівчатами тим більше подібна тема не стояла.

Якщо тато переживає тривогу, депресію чи хронічний стрес, то це може мати довготривалі наслідки для емоційного та фізичного розвитку дитини, свідчать результати нового дослідження. Читай про нього далі.

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