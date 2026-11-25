Укрпошта та Держслужба у справах дітей до 30 листопада включно проводять загальнонаціональну акцію під назвою Країна мрій. Країна, яку я збудую. Взяти участь в заході можуть діти, які перебувають у закладах інституційного догляду та виховання.

Що відомо про акцію від Укрпошти та Держслужби у справах дітей — розповідаємо у нашому матеріалі.

Акція Країна мрій. Країна, яку я збудую

У листах маленькі українці можуть розповісти про омріяну країну, своє майбутнє місце в ній та очікувані від дорослих зміни. Акція має на меті озвучити бачення дітей щодо майбутнього України, оскільки дорослі повинні враховувати потреби дітей під час ухвалення важливих рішень.

У рамках акції з 20 листопада Укрпошта передала до областей спеціальні набори. Це листівки, конверти Мрія, поштові марки та картки Твої права від Державної служби у справах дітей. Доставку наборів до дітей організовують обласні військові адміністрації.

У листах необхідно відповісти на три питання:

якою діти хочуть бачити Україну;

що діти готові зробити для країни самі;

як дорослі можуть допомогти втілити дитячі мрії.

Якщо дитина ще не вміє або не хоче писати, тоді вона зможе намалювати своє бачення майбутнього.

Першими взяли участь в акції 38 вихованців Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей Сезенків.

Потім дитячі листи передадуть до Держслужби у справах дітей. Зібрані думки покажуть представникам державних органів, щоб дитячі голоси почули ті, хто своїми сьогоднішніми рішеннями впливає на майбутнє маленьких українців.

Дорослі публічно відповідатимуть на дитячі листи до 19 грудня.

Акція є частиною загальнонаціональної кампанії Державної служби України у справах дітей Кожна дитина має права.

Раніше ми повідомляли про те, що Європарламент схвалив резолюцію щодо депортованих українських дітей.

Фото: Держслужба захисту дітей і Укрпошта

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