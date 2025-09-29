У 2026 році в Україні відбудуться значні зміни в системі оплати праці бюджетників, зокрема державних службовців. Читай у матеріалі, якою буде тарифна сітка на 2026 рік.

Тарифна сітка 2026: детальна таблиця

Зміни пов’язані з оновленням Єдиної тарифної сітки (ЄТС), яка визначає посадові оклади на основі тарифних розрядів і коефіцієнтів. Вони спрямовані на врахування інфляції, зростання прожиткового мінімуму та складності роботи. Згідно з проектами бюджету, базовий оклад для 1-го розряду підвищиться до 3470 гривень, що вплине на всі рівні.

ЄТС охоплює 25 тарифних розрядів, застосовуваних у сферах освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури та державного управління.

Наприклад, для 1-го розряду коефіцієнт — 1, а оклад — 3470 грн; для 2-го — 1,09 з окладом 3782 гривень; аж до 25-го розряду з коефіцієнтом 4,51, ставка якого складає 15650.

За даними Бухгалтера, повна тарифна сітка на 2026 рік виглядає так:

Тарифна сітка 2026: на скільки зростуть оклади наступного року / 2 Фотографії

Ці оклади розраховуються за формулою: базовий оклад × коефіцієнт. Зміни коефіцієнтів враховують нові економічні реалії, роблячи систему більш справедливою. Для державних службовців це означає підвищення зарплат залежно від посади: наприклад, спеціаліст 12-го розряду отримає 7356 гривень замість торішніх нижчих сум.

Прогнози на 2027-2028: яка буде тарифна сітка

Прогнози на 2027-2028 роки передбачають подальше зростання і тарифна сітка буде мати інший вигляд: базовий оклад у 2027 — 3744 гривень, а у 2028 — 4018. Таким чином, оклад для 25-го розряду зросте до 16885 гривень у 2027 та 18121 грн у 2028. Це допоможе бюджетним установам планувати витрати та адаптувати штатні розписи.

Для бухгалтерів та керівників важливо враховувати ці зміни при формуванні фондів оплати праці, тому слід слідкувати за оновленнями, адже тарифна сітка оновлюється кожен рік.

Працівники можуть перевірити свій розряд у штатному розписі та розрахувати очікувану зарплату. Усі розрахунки повинні відповідати чинному законодавству, включаючи уточнення від Мінфіну.

